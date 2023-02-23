Ekşi Sözlük'e erişim engeli geldi ama!

Emin pazarcının yazısı şöyle;

Anayasa tarafından güvence altına alınan haklarımız var hepimizin. Hiçbirimiz insan hakları ile bağdaşmayan muameleye tabi tutulamayız. Anayasamız öyle diyor çünkü.

Bir başka maddede de hiçbir kişiye, aileye ve zümre veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı hükme bağlanıyor.

İşte bu yüzden "Hani nerede?" diye bağırdık yıllarca...

Çünkü kendini suç işleme konusunda imtiyazlı gören bir grup, milletin anayasal haklarını hep ayaklar altına aldı. Sövdü, saydı; hakaret etti, itibar suikastları düzenledi.

Anayasa'daki "Herkesin haysiyet ve şerefine dokunulması halinde cevap ve düzeltme hakkı bulunduğunu" hükmü de işlemedi. Umurlarında bile olmadı. Yapılan başvuruları buruşturup çöpe attılar. Hatta "Sen misin bunu yapan" dediler. Daha fazla hakaret ettiler, daha çok saldırdılar.

Maalesef bu konuda yargı da üzerine düşeni yapmadı.

Bu ülkede yıllarca açıktan bir lağım aktı. Kimse de üzerini kapatmadı ya da kapatamadı.

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Nihayet Ekşi Sözlük'e erişim engeli geldi...

Niye? Çünkü, artık dayanılmaz bir hal aldı. Bu mecra, şahıslarımıza yaptığı itibar suikastlarının yanında devleti, milleti, pek çok kutsal değeri de hedef aldı. Yaşadığımız deprem faciasının ardından manipülasyonlara girişti. Dezenformasyon faaliyetleri düzenledi. Maksatlı olarak halkı yanlış yönlendirmeye çalıştı. Kendisi de bir başka deprem oluşturmak için çırpındı.

Bütün dinlere karşı nefret suçu oluşturan içerikler ile Atatürk dahil bütün Türk Büyüklerine ve yüz binlerce insana yönelik hakaretlere bir de bu eklendi.

Geç de olsa bir adım atıldı...

Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. Devlet olmanın, hatta Hukuk Devleti olmanın gereği yapıldı.

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Yüz binlerce insan mustarip buradan. Hepsinin Anayasal hakları çiğnendi. Dini ve milli değerlere yapılan saldırıları da üstüne koyarsak, milyonları rahatsız ettiği söylenebilir.

Sadece ben şahıs olarak birkaç gün önce galiz küfürler, hakaretler ve iftiralar yüzünden 6 tane suç duyusunda bulundum. Anakara Cumhuriyet Savcılığı'nda bekliyor.

Daha önce de mahkemelerce suç olarak görülmüş, cezaya çarptırılmış içeriklerin kaldırılması için başvurmuştum. Bir kulaklarından girdi, diğerinden çıktı. Hiçbir işe yaramadığı gibi, daha fazla saldırmaları için gerekçe oldu.

Burada, önlerine gelen dosyaları incelemeden, sorumluluğa girmemek, uğraşmamak için içerik kaldırma başvurularına "ret" kararı veren mahkemelere de iki laf etmek gerekir.

Kısacası...

Hukuk ve Anayasa ayaklar altındaydı. Yalanlar, küfürler, hakaretler havada uçuşuyordu. Bu mecra, içinde FETÖ örgütlenmelerinin de olduğu bir merkez haline gelmişti.

Bu adım o yüzden atıldı. "Gereken yapıldı" diyemiyorum, çünkü gereken yapılmadı. Sadece geçici bir tedbir alındı.

Türkiye, Yol Geçen Hanı değil. Ortada bir suç varsa, bunun cezasının da olması gerekir. Merak eden incelesin. Tam bir suç yumağı. Allah ve Peygamber'den başlıyor, bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve Bakanları ile devam ediyor, ardından hepimize iğrenç ve galiz küfürler savruluyor...

Biz Hukuk Devleti miyiz? Yoksa aşiret miyiz?

Medeni bir hukuk devletinde böyle bir rezillik olmaz. Kanalizasyonlar açıktan akmaz.