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Gündem 'Ekşi Sözlük'e bugüne kadar müsaade edilmesi bir hukuk cinayetiydi'
Gündem

'Ekşi Sözlük'e bugüne kadar müsaade edilmesi bir hukuk cinayetiydi'

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engelini "Ekşi Sözlük'e şimdiye kadar müsaade edilmesi bir hukuk cinayetiydi." sözleri ile değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 21:04:00 -
'Ekşi Sözlük'e bugüne kadar müsaade edilmesi bir hukuk cinayetiydi'

 Yeniakit.com.tr 

Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararını Twitter hesabından değerlendiren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Hem benim hem de sair mü'minler hakkında müstear isimlerle münafıkça ve alçakça küfürler ve hakaretler yayınlayan Ekşi Sözlük'e şimdiye kadar müsaade edilmesi bir hukuk cinayetiydi." dedi.

"Ekşi Sözlük'ü müdafaa etmek İslam'a ve Müslümanlara sövmeyi müdafaa etmektir." diyen Dr. Şenocak, şöyle devam etti:

Müslüman ne Ekşi Sözlük gibi küfür sayfası açar ne de orada yazar. Kendi için istemediğini başkası için de istemez.Sövmeyi de, küfre sesiz kalmayı da reddeder. Aynı üslüpla cevap vermeyi, ayağını ısıran köpeğin ayağını ısırmak gibi görür. Küfürbazı yakasından tutar mahkemeye sevkeder.


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