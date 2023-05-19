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Gündem Ekşi Sözlük yine lağım çukuru gibi
Gündem

Ekşi Sözlük yine lağım çukuru gibi

Yeniakit Publisher
2023-05-19 11:36:00 -
Ekşi Sözlük yine lağım çukuru gibi

Seçim sonuçlarıyla kuduran CHP yandaşları, depremzedelerden sonra şehitleri ve ailelerini hedef aldı.

HABER MERKEZİ

Şırnak’ta şehit düşen 5 kahramanımızın cenaze töreninde vatandaşlar, PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte hareket eden Kılıçdaroğlu ile Akşener’in şehit cenazesine gönderdiği çelenge tepki gösterdi. Muhalefetin ve Kılıçdaroğlu’nun seçimi kaybetmesini hazmedemeyen ve depremzedeler başta olmak üzere herkese hakaretler yağdıran CHP yandaşları, Türkiye’ye, Türk polisine, Türk askerine, Türk bayrağına, Türkiye’nin tüm kutsallarına tehdit ve hakaretin merkezi ve en büyük destekçilerinden muhalefet liderlerinin sürekli parlatıldığı platform olan Ekşi Sözlük’te “Şehit cenazesinde CHP çelenginin parçalanması” başlığı açarak “A.. sığırları müstahak size şehit olmak” gibi aşağılık laflar ederek hakaretler yağdırdılar. Şehit ailesi ve yakınları ise “cahil”, “çomar” ve “aptal” hakaretlerine maruz kaldı.

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Yorumlar

Ekşi değil sıfırın altında eksi sözlük

Cehaletin kapkara yanmış dibini görmek böyle birşey...

duygusal

bu şerefsizlerin kim olduklarını biliyorsunuz değilmi ermeniler ve muhammed düşmanı aleviler bunlar yazarken ben ermeniyim diyemez ben paganım ama aleviyim diyemez
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