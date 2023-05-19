Ekşi Sözlük yine lağım çukuru gibi

HABER MERKEZİ

Şırnak’ta şehit düşen 5 kahramanımızın cenaze töreninde vatandaşlar, PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte hareket eden Kılıçdaroğlu ile Akşener’in şehit cenazesine gönderdiği çelenge tepki gösterdi. Muhalefetin ve Kılıçdaroğlu’nun seçimi kaybetmesini hazmedemeyen ve depremzedeler başta olmak üzere herkese hakaretler yağdıran CHP yandaşları, Türkiye’ye, Türk polisine, Türk askerine, Türk bayrağına, Türkiye’nin tüm kutsallarına tehdit ve hakaretin merkezi ve en büyük destekçilerinden muhalefet liderlerinin sürekli parlatıldığı platform olan Ekşi Sözlük’te “Şehit cenazesinde CHP çelenginin parçalanması” başlığı açarak “A.. sığırları müstahak size şehit olmak” gibi aşağılık laflar ederek hakaretler yağdırdılar. Şehit ailesi ve yakınları ise “cahil”, “çomar” ve “aptal” hakaretlerine maruz kaldı.

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