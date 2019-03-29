Ekşi Sözlük terör yuvası haline geldi! Başörtülüye saldırı üzerinden İslam'a alçak hakaret!

Son olarak Yeni Zelanda'daki katliam ile ilgili "Videoyu izlerken, keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camileri temizlese diye iç geçirdim." diyen bir yazarının tutuklanmasıyla gündeme gelen Ekşi Sözlük, platforma yönelik eleştirileri haklı çıkaracak yeni bir skandala zemin hazırladı.

'mr guru' isimli bir Ekşi Sözlük kullanıcısı ilk olarak Adana'da saldırıya uğrayan tesettürlü kadının mağduriyetini Ekşi Sözlük aracılığıyla geniş kitlelere duyurmak istedi.

Tesettürlü genç kıza alçak saldırı!

'Adana'da çarşaflı kadına yapılan saldırı' başlığı altına olayı paylaşan ve saldırıya tepki gösteren yazar, aldığı özel bir mesajla neye uğradığını şaşırdı.

Tesettürlü kadına saldırı olayı ile ilgili paylaşımı nedeniyle bir Ekşi Sözlük yazarının kendisine yazdığı çirkin bir mesajdan bahseden kullanıcı, "Hâlâ insanlar akıllanmayıp sözlükte Müslümanlara katliam çağrılarında bulunabiliyor" ifadelerini kullandı. Yazar, sonrasında kendisine gelen o özel mesajları paylaştı.

İslam'a art arda hakaretler

Tesettürlü kadına yapılan saldırı ile ilgili "Az bile yapmış hehe. Bunları tamamen temizlemek gerek. Ve olacak da. Her Müslüman potansiyel canlı bombadır." ifadelerini kullanan şahıs, sözlerinin devamında "İslam= terör, kafa kesme, adam öldürme, çocukların ırzına geçmektir" gibi skandal ifadeler kullandı.

"Sözlük kimlerin yuvası haline geldi?"

Bu saldırgan mesajların yer aldığı yeni bir başlık açan 'mr guru' sözlük yönetimine seslenerek "Sözlük kimlerin yuvası haline geldi?" diye sordu.

Anonim isimler ardına gizlenen terör sempatizanları

Son günlerde bu tür olaylarla gündeme gelen Ekşi Sözlük'te bazı kullanıcılar, anonim isimler arkasına saklanıp tehdit, şantaj ve terör eylemlerini meşrulaştırarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden mesajlar paylaşıyor.

Hem kamuya açık alanda, hem de bazı kullanıcılara tek tek özel mesajlar göndererek kin ve nefret tokumları ekmeye çalışan sözlük yazarları adeta toplumun sinir uçlarıyla oynuyor!

Engelleyici bir yaptırım yok

Ekşi Sözlük yönetiminin ise bu şahıslara karşı hiçbir engelleyici yaptırımı bulunmuyor. Yönetim, yalnızca tahrik ve provakasyonlar gerçekleştikten sonra sorumluluğu üzerinden atmak için bazı yaptırımlarda bulunuyor.

"Küfür ve hakaret zarar vermez" hezeyanı

Öte yandan Ekşi Sözlük'ün kurucusu olan 'ssg' lakaplı Sedat Kapanoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada, "Küfür ve hakaretin önünde geçme ile alakalı bir planın var mı?" sorusuna, "Küfür ve hakaretin sıkıntı olmadığına inanç... Herkese bunu benimsetmek. Birine küfür veya hakaret edince kimseye zarar vermediğini göstermek..." yanıtını vermiş ve bu tip agresif içeriklere yeşil ışık yakmıştı.

Öte yandan, Ekşi Sözlük'ün radikal siyasi görüşlere sahip ve terör sempatizanı yazarların etkisinde olan bir platform haline gelmesine kullanıcıları da öfkeli.

Kurulduğu ilk yıllarda daha çok kültür-sanat konularının tartışıldığı, alternatif bilgi bankası olarak konumlanan Ekşi Sözlük, ne zaman, nasıl radikal siyasi uçlarda bir kimlik kazandı, merak konusu oldu.

Kaynak: SuperHaber