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Ekşi Sözlük terör yuvası haline geldi! Başörtülüye saldırı üzerinden İslam'a alçak hakaret!

Adana Seyhan'da tesettürlü bir genç kız, sokakta yanından geçen bir kadının önce sözlü, ardından fiziki saldırısına uğradı. Bu paylaşıma bir Ekşi Sözlük kullanıcısı ise "Her Müslüman canlı bombadır" mesajıyla karşılık verdi! 'mr guru', terör sempatizanı provokatörün mesajını da deşifre etti.

29 Mart 2019 Cuma 18:01

Son olarak Yeni Zelanda'daki katliam ile ilgili "Videoyu izlerken, keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camileri temizlese diye iç geçirdim." diyen bir yazarının tutuklanmasıyla gündeme gelen Ekşi Sözlük, platforma yönelik eleştirileri haklı çıkaracak yeni bir skandala zemin hazırladı.

'mr guru' isimli bir Ekşi Sözlük kullanıcısı ilk olarak Adana'da saldırıya uğrayan tesettürlü kadının mağduriyetini Ekşi Sözlük aracılığıyla geniş kitlelere duyurmak istedi.

Tesettürlü genç kıza alçak saldırı!

'Adana'da çarşaflı kadına yapılan saldırı' başlığı altına olayı paylaşan ve saldırıya tepki gösteren yazar, aldığı özel bir mesajla neye uğradığını şaşırdı.

 

Tesettürlü kadına saldırı olayı ile ilgili paylaşımı nedeniyle bir Ekşi Sözlük yazarının kendisine yazdığı çirkin bir mesajdan bahseden kullanıcı, "Hâlâ insanlar akıllanmayıp sözlükte Müslümanlara katliam çağrılarında bulunabiliyor" ifadelerini kullandı. Yazar, sonrasında kendisine gelen o özel mesajları paylaştı.

İslam'a art arda hakaretler

Tesettürlü kadına yapılan saldırı ile ilgili "Az bile yapmış hehe. Bunları tamamen temizlemek gerek. Ve olacak da. Her Müslüman potansiyel canlı bombadır." ifadelerini kullanan şahıs, sözlerinin devamında "İslam= terör, kafa kesme, adam öldürme, çocukların ırzına geçmektir" gibi skandal ifadeler kullandı.

"Sözlük kimlerin yuvası haline geldi?"

Bu saldırgan mesajların yer aldığı yeni bir başlık açan 'mr guru' sözlük yönetimine seslenerek "Sözlük kimlerin yuvası haline geldi?" diye sordu.

Anonim isimler ardına gizlenen terör sempatizanları

Son günlerde bu tür olaylarla gündeme gelen Ekşi Sözlük'te bazı kullanıcılar, anonim isimler arkasına saklanıp tehdit, şantaj ve terör eylemlerini meşrulaştırarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden mesajlar paylaşıyor.

Hem kamuya açık alanda, hem de bazı kullanıcılara tek tek özel mesajlar göndererek kin ve nefret tokumları ekmeye çalışan sözlük yazarları adeta toplumun sinir uçlarıyla oynuyor!

Engelleyici bir yaptırım yok

Ekşi Sözlük yönetiminin ise bu şahıslara karşı hiçbir engelleyici yaptırımı bulunmuyor. Yönetim, yalnızca tahrik ve provakasyonlar gerçekleştikten sonra sorumluluğu üzerinden atmak için bazı yaptırımlarda bulunuyor.

"Küfür ve hakaret zarar vermez" hezeyanı

Öte yandan Ekşi Sözlük'ün kurucusu olan 'ssg' lakaplı Sedat Kapanoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada, "Küfür ve hakaretin önünde geçme ile alakalı bir planın var mı?" sorusuna, "Küfür ve hakaretin sıkıntı olmadığına inanç... Herkese bunu benimsetmek. Birine küfür veya hakaret edince kimseye zarar vermediğini göstermek..." yanıtını vermiş ve bu tip agresif içeriklere yeşil ışık yakmıştı.

Öte yandan, Ekşi Sözlük'ün radikal siyasi görüşlere sahip ve terör sempatizanı yazarların etkisinde olan bir platform haline gelmesine kullanıcıları da öfkeli.

Kurulduğu ilk yıllarda daha çok kültür-sanat konularının tartışıldığı, alternatif bilgi bankası olarak konumlanan Ekşi Sözlük, ne zaman, nasıl radikal siyasi uçlarda bir kimlik kazandı, merak konusu oldu.

Kaynak: SuperHaber

 

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:01
  1. Ekşi Sözlük
  2. Yeni Zelanda
  3. başörtülülere saldırı
  4. Adana
  5. çarşaflı kadına saldırı

YORUM YAZ

  • AkitAkit34 dk önce
    Her yoruma bakıp haber yapacaksan...
  • aydemiraydemir56 dk önce
    yazik kafirlerin korkusuzca muminlere saldirabilmeleri utanc vermiyormu bizlere? chp hdp ip lere oy verirsek boyle olur.yaziklar olsun.biz baris icinde bu ulke hepimizin dedikce bunlarin verdikleri karsiliga bak.
  • arif bilginarif bilgin58 dk önce
    başörtüsü sizin için bir anlam ifade etmiş olsaydı adana da furkan vakfına mensup bayanlara polisin uyguladığı islam dışı, çağ dışı davranışları görürdünüz. o gün siz islamcılar sözüm ona namazlılar sesinizi çıkarmadığınız gibi haber konusu bile yapmadınız. şimdi çıkıp başörtüsüne saldırı var diye haber yapıyrosunuz çünkü seçim var.. iki yüzlüler
  • ahmetahmet1 sa önce
    bu musluman mahallesine akitilan lağımin sahipleri onlemiyorsa kapatilmasi sart...yoksa boyle kafirlerin topluma ve degerlerine saldirisi, nefret -irkci pisliklerine yardim ve yatakliktir bu... suc aletine el konulmali ve imha edilmeli... bu OÇ larinin kaatil hacli-evanjelik-soyonistleri birakip ayni zamanli islama saldirilari organize
  • abdullahabdullah1 sa önce
    Aferin SAADETE kimlerin kuyruğunda kimlerle geziyorsun. Merak etmeyin bu cesaretleri sayenizde alıyorlar. Bir tarafta Din için mücadele eden ERBAKAN, diğer tarafta dine düşmanlarla birlik olan saadetliler.
  • Merak etmeyin Merak etmeyin 1 sa önce
    Ne kadar laik yada azılı laikçi yobaz tanıyorsam ya bir çocuğu var yada hiç pandalar gibi nesilleri tükenecek bu batı muhibi gafillerin
  • Kemal Kemal 1 sa önce
    Yorumu yazanlar pkklı veya fetöcü terörist olabilirler. Zira İnterneti olan her hangi biri istediği şeyi yazabiliyor. Twitter da öyle değil mi? Kişiyi önce çaylak yaparsın olmadı banlarsın. Ama şunu aklınızdan çıkarmayın ülkemizde solun kalesi olan ekşi sözlüğe güçünüz yetmez.
  • KızgınKızgın1 sa önce
    Şimdi ben buradan laiklere kemalistlere ana avrat salvo yapsam kendimi bir savcının karşısında bulurum hakimde okkalı bir hapis cezası verir.... çok örneğini gördük AKP nin rezil adaleti...akp li adalet bakanlığı hesap sormayacak kadar aciz mi
  • Mert K.Mert K.1 sa önce
    O yazanı bağlar, eğer Türkiye'deyse zaten ip adresleri belli devlet gerekeni yapar. Bunun için tüm bir site sorumlu tutulamaz. Eğer böyle düşünürsek, küfür ediyorlar diye tüm twitter, youtube, facebook vs.. tüm sosyal medya kapatılmalı çünkü oralarda küfrün feriştahı var. Unutmayın, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkan'ı halka bir sosyal medya sitesi üzerinden seslenebildi!

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