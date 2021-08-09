Ekşi Sözlük soytarılarından skandal provakasyon! Halkı ayaklanmaya çağırdılar
Adı her daim skandallarla gündeme gelen Ekşi Sözlük soytarıları, bu kez de halka ayaklanma çağrısı yaparak çirkin bir provakasyona soyundu.
Yeniakit.com.tr
Adı imza attıkları skandallarla gündemden düşmeyen Ekşi Sözlük'teki soytarılar, bu kez da halka ayaklanma çağrısı yaptı.
Kime çalışıyorlar?
Sitede açılan 'Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor' başlığının altına yüzlerce yorum yapılarak AK Parti iktidarı hedef alındı.
Ekşi Sözlük'ün açtığı skandal başlıktan sonra, twitterda 'Ekşi Sözlük kapatılsın' çağrısı yapıldı.
Halkı ayaklanmaya çağırdıkları provakatif başlıkla tepkileri üzerine çeken Ekşi Sözlük, daha önce de İslami değerlerle alay etmişti.