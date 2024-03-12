Ekrem'in zabıtaları iftar çadırını bastı

Göreve geldiği yıl Zabıta Teşkilatı’nın 193’üncü kuruluş yıldönümü etkinliklerini bahane ederek Edirnekapı’daki Zabıta Daire Başkanlığı ziyareti sırasında 500 kişilik zabıta grubunu tören sırasına geçirterek kendisini bir devlet başkanı gibi karşılatan Ekrem İmamoğlu, emrindeki personelle zulüm saçıyor.

Zabıta terörü

Rabıta Vakfı’nca inşa edilen mescide kilit vuran, LGBTİ ile mücadele eden Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun standını basan, Halk Ekmek bahanesiyle Ümraniye Belediyesi zabıtalarını darp eden ve son olarak Beyoğlu Belediyesi’nin stantlarını söküp atan İmamoğlu’un zabıtası şimdi de iftar çadırını hedef aldı. Önceki gece Kadıköy’de kurulan AK Parti’nin iftar çadırının etrafını belediyeye ait iş makineleri kuşattı. Alanda onlarca zabıta aracı ile yüzlerce personeli hazır bekleten İBB yönetimi, binlerce kişinin orucunu açacağı iftar çadırının kurulmasını engellemeye çalıştı. İmamoğlu’nun zorbalığına tepki gösteren AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Aslan, şunları anlattı:

İftar çadırına bile karşı

“Önceki gece sabaha doğru çadırı kurduk. Bu ruh hastası yönetim, zabıtaları ve otobüs, kamyondan oluşan iş makinelerini yollayarak çadırın etrafını en az 50 araçla kuşattılar. Hiçbir gerekçe göstermeden çadıra masaları koymamıza izin vermediler. ‘Siz neye istinaden bu çadırı meydana koydunuz’ diyerek bize engel olmaya çalıştılar. Tek gerekçeleri bu. Zabıta müdürüne ‘Kanunen ben reklam yapabilirim, propaganda yapabilirim. Kaymakamlıktan izin almışım. Sana ne’ diyorum. ‘Bu kadar büyük gösteri mi olur?’ diyor. ‘Sana ne kardeşim sergi yapıyorum ben’ dedim. ‘İnsanlar ulaşım yüzünden zaten eve geç kalıyor. Yolda kalan insanlar için hayır yapıyoruz. Ona da mı karşı çıkıyorsunuz?’ Görüntüler dünden beri ortada. Bu adamlar bize bu zulmü yaptılar. Gerçekten anladık ki bunlar Ramazan’a ve iftara bile karşı. Araçlar sabah yeni kaldırdılar. Sen dün 2 milyon 200 bin kişinin Kent Lokantalarında yemek yediğini söylüyorsun. Biz burada günde bin kişiye iftar yaptırmaya çalışıyoruz. Sen bütün ekiplerini, Anadolu yakasındaki bütün zabıtalarını çadırımızı yıkmaya gönderiyorsun. Hayırdır?

İmamoğlu’na bağlı zabıtalar sanki İçişleri Bakanlığından yetki alan kolluk kuvvetleri gibi hareket etti. Kendilerini polis memuru gibi görüp çadırın etrafını çevirerek içerisine masa, sandalye konulmasına engel oldu. Beş yıldır sürekli ‘engelleniyoruz’ diyen İmamoğlu, bugün insanlar orucunu açsın diye kurduğumuz iftar çadırını, ‘kaçak bina’ yıkmaya gelir gibi hareket ettiler.

Son dakikalarını yaşıyor

Malum şahsiyet zaten görevdeki son dakikalarını yaşıyor. CHP’nin son kongresinde benim gibi düşünen Bektaşi insanları tasfiye etti. Gelmiş olduğumuz noktada nasıl bir kin, nasıl bir kibir varsa adamda, bugün sadece saltanatını sürdürmek için mücadele ediyor. Bunun için gayret ediyor. Bence artık devam edemeyeceğini, yolun sonuna geldiğini o da görüyor. Maazallah böyle zihniyetteki bir kişi iktidara gelse, 28 Şubat’ta yaşadıklarımızın çok daha beterini yapar. Çünkü bu zihniyet insanların yapmış olduğu hayrı ve ibadeti bile engellemeye çalışıyor. Ne kadar düşüncesi, ne kadar insanlık dışı bir tavır takınabileceğini böylece bir kez daha görmüş olduk.”