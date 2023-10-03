Ekrem'in yöneticileri kapısı açık giden metroyu Twitter'dan öğrendi!
CHP'li iş bilmez Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Metro İstanbul'un içinde bulunduğu acziyet sosyal medyada ortaya çıktı.
Bir sosyal medya kullanıcısı, Twitter hesabından kapısı açık metroda seyahat ettiklerini belirterek fotoğraf paylaştı.
Twitter kullanıcısı mesajına, "İstanbul beni son hız giderken kapısı açılan metroyla karşıladı" şeklinde ironik ifadeler ekledi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabı Metro Destek Hattı Twitter kullanıcısına cevap verdi.
"Kontrol sağlayabilmemiz için detay paylaşabilir misiniz?" diye yazdı.
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Kapısı açık metroyu İstanbul dışından gelen bir vatandaşın sosyal medya paylaşımından öğrendiler!
Twitter kullanıcısı, metronun Bağcılar hattında hizmet verdiğini aktardı.
Kapısı açık metroyu, İstanbul dışından gelen birisinin paylaşımıyla fark eden Metro İstanbul trenin arıza nedeniyle seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
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