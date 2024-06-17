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Gündem Ekrem'in vurdumduymazlığına Sevilay Yılman da isyan etti!
Gündem

Ekrem'in vurdumduymazlığına Sevilay Yılman da isyan etti!

Yeniakit Publisher
2024-06-17 20:31:00 -

İstanbul'da hizmetin kalitesini dip yaptıram Ekram İmamoğlu'na yazar Sevilay Yılman da tepki gösterdi.

Babasının kabrini ziyaret eden yazar Sevilay Yılman gördüğü manzaraya isyan etti.

İBB'ye isyan etti

Yılman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İyi bayramlar böyle bir günde sizi böyle bir sorunla sizi meşgul etmek istemezdim İstanbul Büyükçekmece mezarlığındayım bugün bayram ve babalar günü musluklar çalışmıyor. Ben her zaman yanımda getiriyorum su babamın mezarının olduğu yerin çok yakınında da çeşme var hiçbiri çalışmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü en azından bayramda insanların su vermesi için bir imkan yaratmalıydı. Yazık çok yazık." dedi.

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