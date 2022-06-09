Ekrem’in ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ sevdası sürüyor
Seçimden önce mütedeyyin insanların oylarını alabilmek için cami cami dolaşan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koltuğa oturduktan sonra belediye kaynaklarını ve mesaisini LGBTİ sapkınlığına kurumsal düzeyde resmiyet kazandırmak için harcıyor.
HABER MERKEZİ
Göreve gelir gelmez İBB bünyesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü” kurulmasını teklif eden, belediye personelini LGBTİ hakları konusunda bilgilendirmek için “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” dersleri dayatmasında bulunan İmamoğlu, şimdi de kökü dışarıda karanlık yapılarla “Mor Zirve’ düzenliyor. İBB tarafından başlatılan ve ilki “İstanbul Sözleşmesi”ni temel alan ‘zirvenin ikincisi “Toplumsal cinsiyet eşitliği” safsatasını ele alıyor. Rezil zirve İstanbul Kongre Merkezi’nde yarın (10 Haziran Cuma günü), “Birlikte Çok, Eşit ve Tok” şeklinde popülist sloganlarla düzenlenecek.