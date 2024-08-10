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Gündem Ekrem'in resmi magandaları: İBB'nin aracıyla yol kesip adam dövdüler!
Gündem

Ekrem'in resmi magandaları: İBB'nin aracıyla yol kesip adam dövdüler!

Yeniakit Publisher
2024-08-10 10:26:00 - 2024-08-10 10:28:44

Ümraniye'de resmi araçla tartıştıkları sürücünün önünü kesen İBB çalışanları, otomobil sürücüsünü darp etti. O anların görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Temmuz günü Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, gece geç saatlerde Ümraniye’den ablasını çalıştığı hastaneden alan Ö.D. (20) yolda döndüğü esnada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı araç tarafından önü kesildi. İBB’ye ait araç içerisinden inen 4 kişiden 2’si ablasının yanında Ö.D.’yi darp etti. Araçtan zorla indirilen Ö.D., yanlış anlaşılma olduğunu ve İBB personellerine yolda tartıştığı kişinin kendisi olmadığını ifade etti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle belediye çalışanları olay yerinden ayrıldı. Genç adamın darp edilme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Şikayetçi oldu

Ö.D., trafikte kendisini darp edenler ile daha önce hiç tartışmadığını ve sebepsiz yere darp edildiğini ifade etti. Ö.D. hastaneden darp raporu alarak, kendisini darp eden kişilerden şikayetçi oldu.

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