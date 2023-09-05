Ekrem'in peşkeşleri bitmek bilmiyor! İBB, Halk TV'nin patronuna üç maymunu oynuyor

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerden ağır yenilgiyle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın yapan Halk TV'nin CHP ile yaptığı sözleşmeler parti yönetimi tarafından tek taraflı olarak feshedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin, Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini bildirip, "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir." ifadelerini kullandı.

Değişimci Ekrem İmamoğlu'na yakın yayınlar yaptığı için CHP tarafından musluğu kesilen Halk TV'nin patronu Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu yine gündem oldu.

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu her yıl kaçak inşaatlarla gündem olmaya devam ediyor.

2021'de Çanakkale Assos'ta sit alanına inşa ettirdiği kaçak restoranı CHP'li üst düzey isimlerin de katıldığı törenle ruhsatsız olarak işletmeye açan Cafer Mahiroğlu, 2022'de ise İstanbul Sarıyer'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki villasına kaçak kat inşa ettirirken yakalandı.

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Tüm tepkilere rağmen İBB iştiraki Boğaziçi İmar Müdürlüğü, inşaat hakkında işlem yapmadı.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ise kaçak inşaatı mühürledi ve geçen yıl 26 Ağustos'ta inşaatın yıkımına başladı.

SABAH'a konuşan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı M. Ejder Batur, "Tam 1 yıl önce bu konu gündeme gelince kaçak inşaatı İBB tarafından donduruldu ve vatandaşın da bu konuyu unutması beklendi.

Şimdi yapının tüm hacmi kaçak olarak çelik konstrüksiyonla büyütülmeye çalışılıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB, Halk TV'nin patronuna gerek kendi partisi içinde gerekse diğer tüm desteklerinden dolayı diyet borcunu ödüyor olmalı ki bu sefer yapı tüm hacmiyle kaçak olarak büyütülüyor.

İnşallah 7 ay sonra İstanbul'a 5 yıl kaybettirip bu aziz şehri nimet görenler sandıkta İstanbullu hemşehrilerimizden gerekli cevabı alacaklardır" diye konuştu.

Kaynak: Sabah