  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hiçbir ülkenin satmadığı malzemeyi Türkiye üretti! Savunma sanayii için çok önemli çok

Türkiye’dekinin yüzde 14’ünü karşılıyor! Stratejik ürün üretimine büyük darbe

Halk CHP'li belediyeden beton değil yeşil alan istiyor!

Türkiye'nin yeni silahı Yunanistan'ı tedirgin etti! Bir özelliğine şaşıp kaldılar: Tek düğme ile oluyor

Adeta muhteşem! Teröristlerin korkulu rüyası devrede

Yeşil Burun Adaları açıklarında göçmen teknesi battı: 63 ölü

Cem Küçük milyonlarca emekliye merak ettikleri haberi verdi: O tarihte zam görünüyor

Param Çekya merkezli fintek şirketi Twisto’yu satın alan o şirketten büyüme açıklaması: 1,1 trilyon yakın işlem görecek!

El ele görüntülendi ‘kardeşim’ dedi! CHP’de uçkur sezonu açıldı

Enerji fiyatları yenilenebilir enerji ile stresten kurtulacak: ‘yeşil şarj istasyonu’ olacak! O duyurdukları düzenleme
Gündem Ekrem'in otobüsü bu defa denize uçtu! 6 saat sonra çıkartıldı
Gündem

Ekrem'in otobüsü bu defa denize uçtu! 6 saat sonra çıkartıldı

Yeniakit Publisher
2023-08-17 17:16:00 -
Ekrem'in otobüsü bu defa denize uçtu! 6 saat sonra çıkartıldı

Tarihinin en kötü dönemine şahit olan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT otobüsleri, gün aşırı kaza haberleriyle gündeme geliyor.

Eminönü'nde sabah saatlerinde denize düşen İETT otobüsü 6 saatlik çalışmanın ardından vinç yardımıyla denizden çıkarıldıktan sonra olay yerine sevk edilen tır ile İETT garajına götürüldü.

Fatih Eminönü'nde sabah saatlerinde park halindeki İETT otobüsü kaymış, denize düşmüş, dibe batan otobüsü kurtarma çalışmaları 6 saat sonunda tamamlanmıştı.

Büyük vinçlerin ve dalgıçların yardımıyla otobüs denizden karaya çıkarılmıştı. Burada düzeltilen otobüs daha sonra olay yerine sevk edilen tıra yüklenerek Edirnekapı’da bulunan İETT garajına götürüldü.

İşte İETT’nin son hali! Yanıyorsun Ekrem abi
İşte İETT’nin son hali! Yanıyorsun Ekrem abi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte İETT’nin son hali! Yanıyorsun Ekrem abi

İBB’ye tepki yağdı! İETT durağında Merhum Menderes’e büyük saygısızlık
İBB’ye tepki yağdı! İETT durağında Merhum Menderes’e büyük saygısızlık

Yerel

İBB’ye tepki yağdı! İETT durağında Merhum Menderes’e büyük saygısızlık

Hem yanıyor hem soyuluyor! Adrese teslim ihaleler İETT'yi çökertti
Hem yanıyor hem soyuluyor! Adrese teslim ihaleler İETT'yi çökertti

Gündem

Hem yanıyor hem soyuluyor! Adrese teslim ihaleler İETT'yi çökertti

İETT otobüsü boğaz trafiğinde! Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü
İETT otobüsü boğaz trafiğinde! Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü

Gündem

İETT otobüsü boğaz trafiğinde! Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23