  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ekrem’in oğlu da dümenci çıktı
Gündem

Ekrem’in oğlu da dümenci çıktı

Yeniakit Publisher
2024-02-26 11:44:00 -
Ekrem’in oğlu da dümenci çıktı

Henüz üniversite öğrencisiyken 2020’de 70 bin lira sermaye ile ortak olarak yat şirketi kuran Ekrem İmamoğlu’nun en büyük çocuğu Mehmet Selim İmamoğlu’nun şirketin tüm hissesini aldığı, üç yıldır vergi ödemediği öğrenildi.

HABER MERKEZİ

Satın aldıkları yük gemileri ile hizmet üreterek ülkeye katma değer sağlayan iktidar mensuplarının çocuklarını eleştiren ve “gemicik” şeklindeki söylemlerle dalga geçen CHP’lileri utandıracak haber İstanbul’dan geldi. Göreve geldiği 5 yılda İBB’nin kaynaklarını kendi kişisel konforuna tahsis eden ve İBB iştiraki İSTAÇ’a bağlı Çevre 1 isimli tekneyi makam aracı gibi kullanarak işe gidip-gelen Ekrem İmamoğlu’nun oğlu da babası gibi “dümenci” çıktı. Ekrem-Dilek İmamoğlu çiftinin en büyük çocuğu Mehmet Selim İmamoğlu’nun henüz üniversite öğrencisi iken “yat şirketi” kurduğu öğrenildi. İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun olan oğul İmamoğlu’nun 22 Ocak 2020 tarihinde ortaklaşa kurulan SEKU Yatçılık Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. adlı şirketin bütün hisselerini alarak tek sahibi olduğu ve 26 Ocak 2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığına geçtiği belirtildi. Evladına destek veren Ekrem İmamoğlu’nun ise şirkete Beylikdüzü’nde bulunan lüks AVM’sinde bir ofis tahsis ettiği belirtildi. Yurtiçi ve dışında turistik amaçlı geziler ve lüks turlar düzenleyen SEKU’nun kurulduğu günden beri kâr göstermeyerek 2020, 2021 ve 2022’de tek kuruş vergi ödemediği belirlendi.

Murat Kurum’dan Ekrem'e davet yanıtı
Murat Kurum’dan Ekrem'e davet yanıtı

Gündem

Murat Kurum’dan Ekrem'e davet yanıtı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

MHP'li başkan Ekrem İmamoğlu'nu fena bozdu: Geri bas geri
MHP'li başkan Ekrem İmamoğlu'nu fena bozdu: Geri bas geri

Gündem

MHP'li başkan Ekrem İmamoğlu'nu fena bozdu: Geri bas geri

Ünlü isim açıkladı! Rantı İmamoğlu’ndan sorun
Ünlü isim açıkladı! Rantı İmamoğlu’ndan sorun

Siyaset

Ünlü isim açıkladı! Rantı İmamoğlu’ndan sorun

İmamoğlu pişkinliği: MHP'li ismin sloganını çaldı
İmamoğlu pişkinliği: MHP'li ismin sloganını çaldı

Siyaset

İmamoğlu pişkinliği: MHP'li ismin sloganını çaldı

Bakan Tunç Ekrem İmamoğlu'na isim kullanmadan ders verdi!
Bakan Tunç Ekrem İmamoğlu'na isim kullanmadan ders verdi!

Siyaset

Bakan Tunç Ekrem İmamoğlu'na isim kullanmadan ders verdi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23