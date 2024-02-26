Ekrem’in oğlu da dümenci çıktı

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Satın aldıkları yük gemileri ile hizmet üreterek ülkeye katma değer sağlayan iktidar mensuplarının çocuklarını eleştiren ve “gemicik” şeklindeki söylemlerle dalga geçen CHP’lileri utandıracak haber İstanbul’dan geldi. Göreve geldiği 5 yılda İBB’nin kaynaklarını kendi kişisel konforuna tahsis eden ve İBB iştiraki İSTAÇ’a bağlı Çevre 1 isimli tekneyi makam aracı gibi kullanarak işe gidip-gelen Ekrem İmamoğlu’nun oğlu da babası gibi “dümenci” çıktı. Ekrem-Dilek İmamoğlu çiftinin en büyük çocuğu Mehmet Selim İmamoğlu’nun henüz üniversite öğrencisi iken “yat şirketi” kurduğu öğrenildi. İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun olan oğul İmamoğlu’nun 22 Ocak 2020 tarihinde ortaklaşa kurulan SEKU Yatçılık Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. adlı şirketin bütün hisselerini alarak tek sahibi olduğu ve 26 Ocak 2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığına geçtiği belirtildi. Evladına destek veren Ekrem İmamoğlu’nun ise şirkete Beylikdüzü’nde bulunan lüks AVM’sinde bir ofis tahsis ettiği belirtildi. Yurtiçi ve dışında turistik amaçlı geziler ve lüks turlar düzenleyen SEKU’nun kurulduğu günden beri kâr göstermeyerek 2020, 2021 ve 2022’de tek kuruş vergi ödemediği belirlendi.

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