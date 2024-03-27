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Sosyal Medya Özgür Özel 'Ekrem çalışıyor' demişti! İmamoğlu'nun nereye çalıştığı belli oldu
Sosyal Medya

Özgür Özel 'Ekrem çalışıyor' demişti! İmamoğlu'nun nereye çalıştığı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-27 19:11:00 - 2024-03-27 19:59:27
Özgür Özel 'Ekrem çalışıyor' demişti! İmamoğlu'nun nereye çalıştığı belli oldu

Ekrem İmamoğlu'nun 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte 5 ili birden aynı gün dolaşmasına karşın, İstanbul'da il düzeyinde yerel seçim mitingi yapmaması gündem oldu.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte İstanbul'u terk edip şehir şehir dolaşarak "cumhurbaşkanı yardımcılığı" hayali kurmuştu.

Sandığa gömülen 6'lı masayla birlikte İstanbul'a dönen İmamoğlu, gerçekleştiremediği vaatleriyle birlikte şimdi yerel seçimlere hazırlanıyor.

"Cumhurbaşkanı yardımcısı" ünvanıyla bir günde birçok şehir ziyaret edip mitingler düzenleyen İmamoğlu, İstanbul'da ise il düzeyinde bir miting bile yapmadı.

Özgür Özel'in "Ekrem çalışıyor" dediği İmamoğlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde; 7 Mayıs'ta 5 ili birden dolaşmıştı. İmamoğlu; Çorum, Sivas, Erzurum, Kırıkkale ve Kırşehir'de aynı gün miting düzenlemişti.


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İmamoğlu'nun yerel seçim-genel seçim çalışmalarının kıyaslandığı sosyal medyada, "Ekrem'in nereye çalıştığı belli oluyor" yorumları yapıldı.

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