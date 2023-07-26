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Gündem Ekrem'in müthiş eseri! İstanbul’da dev grev hazırlığı
Gündem

Ekrem'in müthiş eseri! İstanbul’da dev grev hazırlığı

Yeniakit Publisher
2023-07-26 17:51:00 -
Ekrem'in müthiş eseri! İstanbul’da dev grev hazırlığı

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB yönetimi, işçinin gözünün yaşına bakmadı. Toplu İş Sözleşmesi için DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikalarıyla masaya oturan yönetim işçilere net 14 bin TL maaş zammında bulundu. Sendikalar zammın az olduğunu, bu ücretlerle geçinilmesinin mümkün olmadığını belirtmesine rağmen İBB, çalışan personeli yoksulluğa mahkum etmekte ısrarcı olunca grev kararı alındı.

İstanbul dev greve hazırlanıyor! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin, İstanbulluya hizmet üreten personele zam yapmak istememesi nedeniyle tüm iştiraklerde grev hazırlıkları başladı. Uzun süredir İBB ve iştiraklerinde yetkili sendikalar olan HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamadı. İBB yönetimi, çalışanların brüt ücretine 18 bin net ücretine ise 14 bin olacak şekilde zam yapılmasını istedi. Ancak bu teklife hiçbir sendika sıcak bakmadı. Toplu iş sözleşmesi sırasında bu ücretlerle geçinilmesinin mümkün olmadığını belirten sendikalar maaşların en az 22 bin TL ve üzeri olması gerektiğini belirtti.

İSTANBUL VE İSTANBULLU DA MAĞDUR OLACAK

Ancak tüm sendikaların bu teklifine olumsuz yanıt veren İBB yönetimi mevcut teklifinde ısrarcı olunca toplu iş görüşmeleri tıkandı. İBB yönetimi tarafından mağdur edilen işçiler İBB ve yönetiminin eleştirirken yetkili sendikaları olan DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ise grev kararı aldı. Grev kararlarının yazıldığı öğrenildi. Haklarını aramak isteyen tüm iştirak personellerinin Ağustos ayı içerisinde çıkması bekleniyor. İBB tarafından işçilerin hakları verilmemesi nedeniyle yapılacak grev günlerinde İstanbul ve İstanbullu da Ekrem İmamoğlu ve yönetimi tarafından bir kez daha mağdur edilecek.

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