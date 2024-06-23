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Gündem Ekrem’in “kurban eti” yalanı
Gündem

Ekrem’in “kurban eti” yalanı

Yeniakit Publisher
2024-06-23 11:56:00 -
Ekrem’in "kurban eti" yalanı

Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say, “1 milyon aileye kurban eti konservesi dağıtacağız” diyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yalanını ortaya çıkardı. Gerçek sayının 120 bin olduğu belirlendi.

 yeniakit.com.tr 

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yalanda sınır tanımıyor. Halkın manevi değerleri üzerinden siyasi rant devşirmeyi adet edinen İmamoğlu, son olarak Kurban Bayramı’nda milletin gözünün içine baka baka yalan söyledi.

İmamoğlu, İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışları ile 1 milyon aileye kurban eti konservesi ulaştırılacağını iddia etmişti.

 Resim

Sayı 120 bin çıktı

Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say, X üzerinden yaptığı paylaşımda, İmamoğlu’nun yalanını gözler önüne serdi. Gerçek sayısının 1 milyon değil 120 bin olduğunu kanıtlayan Say, şunları yazdı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmamoğlu’nun yalanı, “İnsanlara 100 gram et mi dağıtacaksınız?” tepkilerine neden oldu.

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