Ekrem’in katıldığı. İP’in çiçek gönderdiği, Özkök ile Saymaz’ın halay çektiği o ‘sergi’ tiyatrosu bitirildi!

Gazeteciler Ertuğrul Özkök, İsmail Küçükkaya, Akif Beki ve İsmail Saymaz’ın halay görüntüleriyle gündeme gelen ve provokatif tavırlar içinde açılan “Hafıza Odası” adlı sergi Kültür Bakanlığı tarafından sona erdirildi.

Teröristleri ‘masum’ gösterdiler!

HDP’ye yakınlığıyla bilinen Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’daki ‘Hafıza Odası’ isimli sergisinde, terör örgütü PKK’nın öldürülen militanlarına atıfta bulunarak ‘masumiyet’ izlenimi verilmişti. Aynı sergide PKK’lıların isimlerine yer verildiği iddia edilirken, PKK'nın katlettiği yüz binlerce masumdan hiçbir şekilde söz edilmemişti.

Süleyman Soylu tepki göstermiş ve ‘Hafıza odanda Bedirhan bebek var mı?’ diye sormuştu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da açılan Hafıza Odası sergisine tepki göstermiş ve şunları söylemişti:

"HDP'nin eş başkanları, yerel yöneticiler, belediye başkanları hep beraber bir araya gelmişler. Kendisini sanatçı olarak nitelendiren bir kişi de 'Hafıza Odası' diye bir şey yapmış. Bu milleti ne kadar zorluğa düçar eden varsa oraya yerleştirmiş. Terör örgütünün ne kadar mensubu varsa oraya yerleştirmiş. Hafıza Odası'ymış. Bedirhan bebek burada ölmedi mi? Hafıza odanda Bedirhan bebek var mı?"

‘Halaycılara’ kötü haber: Bitirildi!

‘Sanat’ adıyla teröre destek mahiyetindeki açılan sergi, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun bizzat katılması, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in çelenk göndermesi ve Ertuğrul Özkök, İsmail Küçükkaya, Akif Beki ile İsmail Saymaz’ın halay görüntüleriyle çok konuşulmuştu.

HDP’li Güneştekin Twitter hesabından duyurdu

Güneştekin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha önce 30 Aralık’ta biteceğini duyurduğumuz ‘Hafıza Odası’ sergimiz TC Kültür Bakanlığı’nın talebi üzerine bugün itibariyle sonlandırılıyor. Bilindiği gibi Keçi Burcu olarak bilinen tarihi yapı Diyarbakır Ticaret Odası’na tahsis edilmiş olup, bu yıl sanat aktivitelerinin ilkini ‘Hafıza Odası’ ile başlayıp kültür-sanat etkinliklerinin tüm hızıyla devam etmesi amaçlanmıştı. Sergimiz hafta içi 5-7 bin, hafta sonları ise 15-17 bin ziyaretçi ile dünya sanat tarihinin en çok ziyaret edilen sergileri arasına girerek kültur-sanat hayatına büyük katkısı olmuştur" ifadesini kullandı.