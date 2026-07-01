Bugün neler var neler! ŞOK'ta bahçe keyfi başlıyor
Şok, dış mekan dekorasyonunu tazelemek ve peyzaj düzenlemesi yapmak isteyen tüketiciler için geniş bir bahçe ürünleri yelpazesini bugün satışa sunuyor. Şirketin resmi uygulaması Cepte Şok üzerinden dijital raflara yüklenen dekoratif saksılar, bitki bakım ekipmanları ve konforlu dış mekan mobilyaları, cazip fiyat avantajlarıyla alıcılarını bekliyor. Yaşam alanlarına estetik bir dokunuş katmak isteyenler için hazırlanan bu özel seçki, bütçe dostu ödeme kolaylıklarıyla sunuldu.