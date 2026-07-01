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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Bugün neler var neler! ŞOK'ta bahçe keyfi başlıyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bugün neler var neler! ŞOK'ta bahçe keyfi başlıyor

Şok, dış mekan dekorasyonunu tazelemek ve peyzaj düzenlemesi yapmak isteyen tüketiciler için geniş bir bahçe ürünleri yelpazesini bugün satışa sunuyor. Şirketin resmi uygulaması Cepte Şok üzerinden dijital raflara yüklenen dekoratif saksılar, bitki bakım ekipmanları ve konforlu dış mekan mobilyaları, cazip fiyat avantajlarıyla alıcılarını bekliyor. Yaşam alanlarına estetik bir dokunuş katmak isteyenler için hazırlanan bu özel seçki, bütçe dostu ödeme kolaylıklarıyla sunuldu.

#1
Foto - Bugün neler var neler! ŞOK'ta bahçe keyfi başlıyor

NOSTALJİK RADYO HOPARLÖR D58 Fiyat: 999 TL HD-100 KABLOSUZ KULAKÜSTÜ KULAKLIK Fiyat: 249 TL

#2
Foto - Bugün neler var neler! ŞOK'ta bahçe keyfi başlıyor

LAV RENKLİ SU BARDAĞI Fiyat: 169 TL KAYIK CAM TABAK Fiyat: 199 TL

#3
Foto - Bugün neler var neler! ŞOK'ta bahçe keyfi başlıyor

KOLTUK ÖRTÜSÜ 170X210 CM Fiyat: 199 TL KADIN KRİNKIL KUMAŞ ŞORT Fiyat: 199 TL

#4
Foto - Bugün neler var neler! ŞOK'ta bahçe keyfi başlıyor

MAYA RATTAN DESEN KOLTUK Fiyat: 750 TL RATTAN SAKSI NO:4 Fiyat: 69,95 TL

#5
Foto - Bugün neler var neler! ŞOK'ta bahçe keyfi başlıyor

PALMOLIVE TANGERİNE SIVI SABUN 500 ML Fiyat: 99 TL PALMOLIVE TANGERİNE DUŞ JELİ 500 ML Fiyat: 129 TL

#6
Foto - Bugün neler var neler! ŞOK'ta bahçe keyfi başlıyor

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER SUPERFRESH KLASİK TON BALIĞI 3+1 HEDİYELİ 4X75 G Fiyat: 189 TL SIGNAL PERFORMANS DİŞ FIRÇASI 2+1 Fiyat: 139 TL HEAD&SHOLULDERS ŞAMPUAN KLASİK/MENTOL 625 ML Fiyat: 219 TL PERSİL JEL DETERJAN SIK YIKANANLAR 38 YIKAMA 2470 ML Fiyat: 199 TL FINISH ULTIMATE PLUS BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ 36’LI Fiyat: 299 TL

#7
Foto - Bugün neler var neler! ŞOK'ta bahçe keyfi başlıyor

NESTLE COFFEE MATE 200 G Fiyat: 99 TL COCO COLA 3 L Fiyat: 90 TL

#8
Foto - Bugün neler var neler! ŞOK'ta bahçe keyfi başlıyor

ALTUS KULE TİPİ VANTİLATÖR AL 30 TF Fiyat: 1,999 TL ALTUS AL 38 BFB UZAKTAN KUMANDALI KULE TİPİ VANTİLATÖR Fiyat: 3,799 TL

#9
Foto - Bugün neler var neler! ŞOK'ta bahçe keyfi başlıyor

LENOVA YOGA SLIM 7 CARE ULTRA 512H 512 GB 14” LAPTOP-83CV008RTR Fiyat: 43,999 TL LENOVA KB331U MULTİ DEVİCE KABLOSUZ KLAVYE-ZG38C05807 Fiyat: 1,299 TL

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