  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Bunu mutlaka başlatmalıyız” diyerek duyurdular!Topraklarından oluk oluk petrol fışkıran ülkeden Türkiye’ye olay davet Şeytani plan: Maket hava savunma sistemleri konuşlandırıldı Zam oranı belli oldu bile! Erdoğan ÖTV’ye müdahale etmezse akaryakıt fiyatları bakın ne olacak? 5'i kadın 20 kişiyi gözaltına aldı Siyonistin gücü kadın ve çocuklara yetiyor Gazze’de diyaliz krizi büyüyor! Hayati madde tükendi, cihazlar durdu DOA sistemi Türkiye genelinde devreye girdi: At şişeni al paranı! Bursa'da acı olay: Kaza yapan kişiye yardım etmek istemişti! Koç’tan çok konuşulacak satın alma! Dev firmayı sessiz sedasız bünyesine kattı Oyuncu Deniz Akkaya apar topar gözaltına alındı! İşte herkesi şaşkına çeviren sebebi
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Altın güne düşüşle başladı: İşte güncel fiyatlar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın güne düşüşle başladı: İşte güncel fiyatlar

Altın fiyatlarında yeni gün hareketli başladı. Gram altın düşüşle açılış yaparken, çeyrek ve cumhuriyet altınının satış fiyatları da belli oldu.

#1
Foto - Altın güne düşüşle başladı: İşte güncel fiyatlar

Altın piyasasında günün ilk rakamları belli oldu. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 957 liradan işlem görürken, çeyrek altın 9 bin 832 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 225 liradan satılıyor.

#2
Foto - Altın güne düşüşle başladı: İşte güncel fiyatlar

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 957 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 832 liradan, cumhuriyet altını 39 bin 225 liradan satılıyor. Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 6 bin 12 liradan tamamlamıştı.

#3
Foto - Altın güne düşüşle başladı: İşte güncel fiyatlar

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 5 bin 957 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 9 bin 832 liradan, cumhuriyet altını da 39 bin 225 liradan satılıyor.

#4
Foto - Altın güne düşüşle başladı: İşte güncel fiyatlar

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 968 dolardan işlem görüyor.

#5
Foto - Altın güne düşüşle başladı: İşte güncel fiyatlar

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın bitmesi konusunda taraflar arasında devam eden görüşmeler ile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin belirsizlikler varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

#6
Foto - Altın güne düşüşle başladı: İşte güncel fiyatlar

Güçlü dolar ve yükselen tahvil faizlerinin altının ons fiyatında oluşturduğu baskı devam ederken gözler bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Avrupa Merkez Bankası (ECB) Forumu'nda yapacağı konuşmaya çevrildi. Analistler, ABD'de istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelebileceğine yönelik tahminlerin öne çıktığını belirterek, bu durumun Fed'e yönelik faiz beklentilerine de etki edebileceğini bildirdi.

#7
Foto - Altın güne düşüşle başladı: İşte güncel fiyatlar

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 84 ihtimalle eylül ayında politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor. Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verileri, büyük merkez bankalarının başkanlarının açıklamaları ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MİT Başkanı Kalın, Gazze için Mısır’da! Hamas liderleriyle görüştü
Gündem

MİT Başkanı Kalın, Gazze için Mısır’da! Hamas liderleriyle görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile Mısır’ın başkenti Kahire’de Hamas li..
Siyonistlerin köpekleri her yerde! Kefiyeden rahatsız oldu
Dünya

Siyonistlerin köpekleri her yerde! Kefiyeden rahatsız oldu

Kanada’da bir lise mezuniyet töreninde, sahneye çıkan kız öğrencinin boynundaki Filistin kefiyesinin okul görevlisi tarafından çıkarılması s..
'Laik Atak'çı kadın kalp krizinden öldü!
Gündem

'Laik Atak'çı kadın kalp krizinden öldü!

Sosyal medyada yayınladığı, “Laik Atak” videosuyla tanınan Melek Ege Özen isimli tasarımcı Polonya’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını k..
Fenerbahçe taraftarı Guendouzi’yi şaşırttı!
Spor

Fenerbahçe taraftarı Guendouzi’yi şaşırttı!

Fenerbahçe’nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, Topuk Yaylası kampında taraftarların antrenmanlara gösterdiği ilgiden etkilendiğ..
Bakan Çiftçi'den Suriye paylaşımı: Ortak tarihimizin derin izlerini gönlümüzde hissettik!
Gündem

Bakan Çiftçi'den Suriye paylaşımı: Ortak tarihimizin derin izlerini gönlümüzde hissettik!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, kadi..
Bahçeli: Türkiye NATO'nun güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır
Siyaset

Bahçeli: Türkiye NATO'nun güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk ordusu, Karadeniz'in kilidini muhafaza eden Boğazlardaki tarihî hükümranlığımızdan Doğu Akdeniz ve A..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23