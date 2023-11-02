Ekrem’in İETT otobüsleri kaza üstüne kaza yapıyor
Küçükçekmece'de ve Başakşehir’de kaza yapan İETT otobüsleri trafiğin aksamasına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Altınşehir yolu üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsünün sürücüsü, viraja girdiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sağanağın etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otobüs, bariyerlere çarparak yolu tamamen kapattı.
Kaza dolayısıyla trafikte aksama yaşandı. Otobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Otobüsün yolu kapattığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Başakşehir'de aynı durum
Öte yandan Bakırköy-Başakşehir Metrokent arasında sefer yapan İETT özel halk otobüsü kontrolden çıkması sonucu kaza yaptı. Yaralının olmadığı kazada yolcular kendi imkanlarıyla tahliye edildi.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Başakşehir TEM otoyolu 0-3 Güney yan yol Halkalı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bakırköy-Başakşehir Metrokent arasında sefer yapan 98H 34 HO 1958 plakalı İETT özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs önce kaldırıma ardından bariyerlere çarptı. Kazada kimse yaralanmazken yolcular kendi imkanlarıyla tahliye edildi. Kaza nedeniyle 0-3 Güney yan yol Halkalı istikameti tamamen kapandı. Kaza ile ilgili inceleme sürerken, otobüs vinç yardımıyla kaldırıldı. Otobüsün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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