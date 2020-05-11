Ekrem’in her şeyi yalan... Hizmetleri de askıya aldı!

Sevgili Peygamberimiz’in övgüsüne mazhar olan İstanbul, 25 yıl sonra yalanlar, entrikalar ve komplolar ile anılmaya başlandı. Salgın başladığı günden bu yana hükümet ile yerel yönetimler arasındaki dayanışmayı baltalamaya çalışan CHP’nin yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi, artık hizmetleri de ‘askı’ya aldı. 25 milyar TL’lik dev bir bütçesi bulunan İBB’yi bir yılda 6.5 milyar TL borçlandıran CHP’li Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin kadim metropolünü iflasın eşiğine sürükledi.

Reklâma var işçiye yok

Çizgi film kanallarına dahi milyonluk reklamlar veren İmamoğlu, tarihinde ilk kez İBB’yi maaş ödeyemez duruma getirdi. İBB İnsan Kaynakları’ndan, çalışanlara gönderilen mailde maaşların gecikeceği ifade edildi. “İBB’nin kaynakları kendine yeter” diyen İmamoğlu ise hükümet tarafından hayata geçirilen kısa çalışma ödeneğine başvurmak zorunda kaldı. Belediyede uzmanlaşmış binlerce emekçinin işine SMS’le son veren İmamoğlu, parti yandaşlarını kurumlara doldurdu. “Hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacağız” dedi, ekmeğiyle oynadığı emekçi sayısı 5 bini aştı.

Ulaşım kangrene döndü

“Otogara 1 liralık tuvalet yaptım” diye övünen Ekrem İmamoğlu, milletin şifa bulması için yapılan şehir hastanesi yolunu yapmadı. Tepkilere aldırış etmeyen İmamoğlu, hastanenin güzergahında bulunan Başakşehir-Kayaşehir metro hattının inşaatını da yapmadı. Metro hattının çalışmalarının önceki belediye başkanı tarafından durdurulduğunu iddia eden İmamoğlu, belgelerle yalanlandı. Salgın günlerinde otobüsler garaja çekildi, metro vagonları düşürüldü, hatlar iptal edildi. Vatandaşlar balık istifi halinde toplu ulaşım kullanmaya başladı. Sosyal mesafenin korunmasının hayati önem taşıdığı günlerde yaşanan kalabalık herkesi dehşete düşürdü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise toplu taşıma kullanmak zorunda kalan vatandaşı “organize kötülük çetesi” olarak tanımladı.

Engellinin bezi kesildi

Seçimden önce “Vatandaşa hizmetten öte hiçbir önceliğimiz yok” diyen İmamoğlu, engelli vatandaşlara dağıtılan hasta bezi dağıtımını durdurdu. CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB yönetimi, İSEM birimine gönderdiği yazıda, “Bez yok, dağıtım da yok” diyerek vatandaşını mağdur etti. Koronavirüs fırsatçılığına soyunan CHP’li İBB yönetiminin iştiraki olan İGDAŞ, havaların ısınmasına rağmen yüksek faturalar kesti. Yapılan incelemelerin ardından dağıtım şirketi İGDAŞ’ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit edildi. Vatandaşın imdadına yetişen EPDK, İGDAŞ’a bir yazı göndererek, mevzuata aykırı olarak kesilen ve tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaların iptal edilmesini istedi.

Kaynak var dedi, zam yağdırdı

“Kaynaklarımız var, ne olursa olsun zam yapmayacağız” diyen aynı İmamoğlu, taksiden minibüse, sosyal tesislerden suya kadar pek çok alanda misliyle zam yaptı. Yeni atadığı bürokratlarına 1 milyon lira maaş veren İmamoğlu’nun yönettiği İstanbul’da ortalama 4 kişilik bir ailenin masrafları son 7 ayda iki katına ulaştı. Haliç’in geleceği olan Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ni iptal eden Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un deprem riskine rağmen deprem bütçesinde yüzde 65 kesinti yaptı. Kadim şehrin aylarını çalan CHP’li başkan, belediye başkanlarına tanınan ‘süresiz izin’ hakkını istismar etmekten imtina etmedi. “İstanbullulara hizmet etmek için sabırsızlanıyorum” diyen İmamoğlu, mazbatayı aldıktan sonra toplam 46 gün izin yaptı.