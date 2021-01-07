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Gündem Ekrem'in eski belediyesi, AVM’ci çıktı!
Gündem

Ekrem'in eski belediyesi, AVM’ci çıktı!

Küçük esnafın AVM’ler nedeniyle kan ağladığı günümüzde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 2019'da seçilen Ekrem İmamoğlu'nun daha önceki belediye başkanı olduğu CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nin AVM’lere destek verdiği ve hatta ortak olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 17:22:00 -
Ekrem'in eski belediyesi, AVM’ci çıktı!

CHP sözcülerinin sürekli dillendirdiği "AVM’lerin asıl kazananı; halk veya esnaf değil dünya devi markalardır" söylemi ise, CHP'li belediyenin uygulaması ile boşa çıktı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan resmi ilana göre Beylicium AVM’de Beylikdüzü Belediyesi’nin 10 adet taşınmaza sahip olduğu ve bu işletmeleri kiraya vereceği ortaya çıktı.

Yeri geldiğinde esnafın ve işçinin yanında olduğunu iddia eden CHP zihniyetinin AVM’lere ortak olması ikiyüzlülük olarak değerlendirildi.

Açıklamaya göre bu taşınmazların ayrı ayrı ayın 19’unda 1 yıl süre ile ihale edileceği bildirildi.

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