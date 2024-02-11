Ekrem’in din istismarına tepki yağdı

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Ülkeyi 28 Şubat ortamına çekme ve muhafazakâr seçmeni aşağılama alışkanlığını terk etmeyen CHP, oy uğruna din istismarından da geri kalmıyor. İstismar rekoru ise Ekrem İmamoğlu’nda bulunuyor. İmamoğlu’nun seçim sath-ı mailine girilmesiyle camileri ve türbeleri mesken tutması dikkatten kaçmıyor. 2019 yerel seçimleri arefesinde Eyüp Sultan Camii’nde Kur’an-ı Kerim okuyan, koltuğa oturunca da içkili mekânlardan ve toplantılarda görüntülenen, plajlarda cirit atan, LGBTİ üyeleri için sergi açan, homoların evlenmelerine karşı olmadığını belirten İmamoğlu’nun ilkesizliğine yenisi eklendi.

İhlâstan eser yok

İmamoğlu’nun evvelsi gün Kayışdağı İmam Hüseyin Camii’ni siyasi arenaya çevirmesi infial uyandırdı. CHP’nin istismarını akit’e değerlendiren Gazeteci Yazar Cengiz Alçayır, şunları söyledi: “İmamoğlu, tutarsız biri. ‘Elime mikrofon alıp camide siyaset yapmayacağım’ demişti. Eylemleri ile söylemleri çelişiyor. İmamoğlu’nun seçimlere giderken camilere gittiğini, türbelerde ve yatırlarda dolaşıp durduğunu görüyoruz. Anlıyoruz ki dini kullanan İmamoğlu ve onun gibi düşünenlerdir. Normal zamanlarda içkili yerlerde cirit atan, Allah’ın lanetlediği homoları hoş gören İmamoğlu ve onun gibi düşünenlerdir. Meyhanelerde, barlarda belediyenin parası puluyla baş gösteren İmamoğlu ve onun gibi düşünenlerdir. Seçimlere ramak kala 3-4 oy daha almak için din istismarı yapan da İmamoğlu ve onun gibi düşünenlerdir. İmamoğlu, ne yapsa yeridir. Allah’tan onun gibi insanlar fazla yok bu ülkede. İnanılır gibi değil. Beylikdüzü’nde kaçak cami yapmakla övünmüş biridir. Cami de olsa başka bir yapı da olsa kaçak kaçaktır. Bununla övünmek ne demektir? İmamoğlu gibi tutarsız birinden kurtulmanın vakti gelmiştir, geçmektedir. İnşallah 31 Mart’ta İmamoğlu isminin üstü halk tarafından çizilecek, İstanbul’da yeni bir dönem açılacaktır.”

Samimiyetsiz olduğu ortada

Gazeteci Yazar Sabri Şahsuvar da şunları dile getirdi: “İmamoğlu, ‘siyaset mühendisliği’ adı altında kendince toplumu ahmak yerine koyuyor. Camilere, türbelere giderek topluma dindar olduğu intibaını vermeye girişiyor ama başaramıyor. Çünkü yapmacık bulunuyor. CHP’nin dini kullandığı aşikâr. Bu yapılanmanın seçimden seçime dindarları hatırladığı, muhafazakârlardan oy kapmayı amaçladığı net. İmamoğlu da böyle yapıyor. Karşımızda seçimlere giderken camilerin kapılarını aşındıran, tesettürlülere rozet takan bir CHP var. Bu samimiyetsiz yapılanmanın yerel seçimlere 1-2 ay kala dini mabetlere gidip gelmelerinin, cami ya da türbelere siyaseti soktuğunu ibretle takip ediyoruz. CHP’nin geçmişte neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Bunu millet de biliyor. Seçimden seçime ‘Müslümanım, sizdenim’ diyen biri toplumu inandıramaz. Samimi olunmalı. Samimi olmayan birine milletin itibar etmeyeceği muhakkak. Vaktinde ona ne şekilde yanıt vereceğini bilir. İmamoğlu’nun miadı doluyor.”

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