Ekrem’in danışmanı Ecdad düşmanı

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Kurdukları gizli açık türlü ittifaklarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ele geçiren CHP kadroları hem icraatlarıyla hem de söylemleriyle milletin değerlerine açtığı savaşı artırarak sürdürüyor.

Millet adamlarına hasım

Edebiyat camiasının mümtaz şahsiyeti ‘şairler sultanı’ Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in Reis Bey isimli oyununu Şehir Tiyatroları’ndan kaldıran CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kurmay ekibinin ecdad ve üstad düşmanlığı bitmiyor. İBB’nin Kültür AŞ Danışmanı Sinan Meydan, Üstad Necip Fazıl ile Osmanlı Sultanı Vahdettin Han’ı hakaretlerle hedef aldı.

Kopardığı parayla sövüyor

İBB maaşlısı Sinan Meydan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu mesnetsiz ifadeleri kullandı: “Üstat dediğiniz adam, yıllarca Menderes’ten para koparmak için yalvarmış, Menderes’ten kopardığı paralarla çıkardığı Büyük Doğu dergisinde Atatürk’e ve Cumhuriyet’e saldırmıştı.”

İBB’den kopardığı paralarla şanlı ecdada söven CHP’nin paralı maşası Meydan, yaptığı bir başka paylaşımda ise Osmanlı Padişahı ve İslam Halifesi Sultan Vahdeddin’e şu galiz sözlerle saldırdı:

Hızını alamayan küfürbaz

“Eksik yazmışsınız. Kurtuluş Savaşı sırasında düşmanla iş birliği yapıp Milli Kuvvetlere savaş açan, milli direnişçilere idam fermanı, ihanet fetvası, Hilafet Ordusu, Anzavur tertibi ile saldıran ve İngiliz’e sığınıp kaçan Vahdettin’e de hain diyorum.” İmamoğlu’nun İBB’de himaye ettiği Sinan Meydan, daha önce de Ulu Hakan Sultan 2. Abdülhamid Han’a hakaret etmişti.