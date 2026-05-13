  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İBB’den park sistemine bir darbe daha! CHP dikili ağaçları da kurutuyor “Yüzsüz Ağbaba, Ahlaksız Ağbaba” "Veli Ağbaba, Özgür Özel’i Bitirir" İspanya sayesinde AB ülkeleri tek tek İsrail’e yaptırım kararı alıyor! Trump kadın gazetecilere yine hakaret yağdırdı: Seni aptal insan... Veli Ağbaba ile adı geçen Gamze Pamuk Ateşli’den hodri meydan! Türkiye'de Siyoniste 'katil' demek suç sayıldı! ABD’nin bu hamlesi tanıdık geldi! Terör örgütü isim değiştiriyor En seçkin ve gizli birimlerini yollamış! Kartel operasyonlarının arkasından CIA çıktı! Tamar Tanrıyar’dan Kılıçdaroğlu’na Acil Çağrı: "Size Anlatacağım Çok Şey Var!" Terör örgütü DEAŞ'a büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var
Gündem Ekrem’in 'casusluk' davasında ara karar verildi
Gündem

Ekrem’in 'casusluk' davasında ara karar verildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ekrem’in 'casusluk' davasında ara karar verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün’ün ‘siyasal casusluk’ suçundan yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma 6 Temmuz'a ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün hakkında ‘siyasal casusluk’ suçundan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davanın 3. duruşmasının görüldü.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülen duruşmada ara mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı 4 sanığın da tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanıkların mütalaaya karşı savunmasının ardından mahkeme heyeti değerlendirme yapmak için ara verdi. Ardından ara kararını açıklayan mahkeme, 4 sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma 6 Temmuz 2026 tarihine ertelendi.

Ekrem'in hesap verdiği "casusluk" davasında flaş gelişme
Ekrem'in hesap verdiği "casusluk" davasında flaş gelişme

Gündem

Ekrem'in hesap verdiği "casusluk" davasında flaş gelişme

3 lüks villayı ne zaman verecek? Ekrem’den duruşmada Bakan Gürlek’e saldırı
3 lüks villayı ne zaman verecek? Ekrem’den duruşmada Bakan Gürlek’e saldırı

Siyaset

3 lüks villayı ne zaman verecek? Ekrem’den duruşmada Bakan Gürlek’e saldırı

Ekrem’in casusluk davasında sıcak gelişme!
Ekrem’in casusluk davasında sıcak gelişme!

Gündem

Ekrem’in casusluk davasında sıcak gelişme!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23