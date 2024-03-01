Ekrem’i kravatla hizaya getirdiler

Daha önceki ziyaretlerinde bordo-mavili Trabzonspor kravatı taktığı gerekçesiyle Ali Koç’tan fırça yiyen İmamoğlu, bu seferki ziyaretinde fırça yememek için tedbirli geldi. İmamoğlu, Fenerbahçe renklerini andıran bir kravat takması, yediği fırça etkisini gösterdi şeklinde yorumlandı.

Kadıköy'deki Ülker Stadı'na gelen İmamoğlu'nu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç karşıladı. Karşılama sırasında Ali Koç'un "Sarı lacivert yakışmış." demesi üzerine İmamoğlu, "Bana hediye etmedin ki. On defa bana sarı lacivert kravat gelecek diye bekledik, gelmedi." ifadelerini kullandı.O anların görüntüleri ortaya çıktı.

Yandaş gazeteciler Ekrem'i kurtarmaya çalıştı

Anketlerde geriye düşen İmamoğlu’nu parlatmak isteyen yandaş gazeteciler Ekrem İmamoğlu'na, AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum ile bir TV programında karşı karşıya gelip gelmek istemediği şeklinde çanak soru sordu.

2019 seçimleri öncesi benzer bir canlı yayına Binali Yıldırım ile çıkan ve program öncesi sunucu İsmail Küçükkaya ile buluşup soruları alan İmamoğlu, sipariş sorulara cevap vermişti.

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