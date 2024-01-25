Ekrem’e son darbe ablasından

İYİ Parti’nin yerel seçimlerde eski ortaklarıyla ittifak kurmayarak belediye seçimlerinde destek vermeyeceği anlaşılınca partinin altını oyup milletvekillerini, belediye meclis üyelerini ve parti üyelerini istifa ettiren CHP zihniyetine kötü haber. İYİ Parti başta İstanbul olmak üzere zillet paydaşlarına ittifak kapısını tamamen kapattı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçimlerde kendisini yüzüstü bırakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına aday çıkardı. İP lideri Akşener, dün gerçekleştirdiği meclis toplantısında bir dönem yüzünde ‘Rabbi Yessir’ gördüğü CHP’li Ekrem İmamoğlu’na rakip olarak İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili Akit’e konuşan Hasan İlter, ‘İP adayını açıklayarak dolaylı yoldan Cumhur İttifakına destek vermiş oldu’ açıklamasını yaptı.

İP’in CHP’ye sırtını yaslamadan aday çıkarmasının dik duruş gösterme eğilimi olduğuna değinen Hasan İlter, “İYİ Parti’ye bir şey kazandıracağını zannetmiyorum. İYİ Parti’ye ancak şunu kazandırabilir yıllardır masalarda süründüler onun bunun oyuncağı oldular. Oyuncak olmaktan kurtulurlar. Hiç olmazsa bir dik duruş gösterme eğilimine girdiler. O yönden bir kazançları olabilir. Başka türlü CHP’ye ve terörün siyasi uzantısı DEM Partisine de herhangi bir zarar falan veremezler. CHP’yi desteklememiş olmaları Cumhur İttifakı’na dolaylı yoldan bir destek olabilir. İP’in aday çıkarmasını olumlu olarak karşılıyorum” ifadelerini kullandı.

CHP’YE KAYBETTİRİR

İP’in aday çıkarmasının CHP’ye kaybettireceğini belirten İlter, “CHP’ye kaybettirecektir. Zaten CHP’nin İstanbul’da hiçbir şansı yok. Beş senede İstanbul’u perişan ettiler. CHP’nin geçmişine bakın hem iktidar geçmişine bakın hem belediyeler geçmişine bakın. Küçücük bir hizmet göremezsiniz. Her geldiklerinde bunlar nasipsizdir. Bunlar gittiği yerleri kuruturlar, nasipsizleştirirler. İstanbullu bunun intikamını korkunç bir şekilde alacak. İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya büyükşehirlerin birçoğu aslına rücu edecek” açıklamasını yaptı.

İP’İN TEK ŞANSI

CHP ve en büyük destekçisi terör uzantılı DEM’i desteklemeyerek bir nebze de olsa varlıklarını devam ettirebileceklerini vurgulayan Hasan İlter, “İYİ Parti’nin tek bir şansı var. O da cumhur ittifakının yanında yer almasıdır. İYİ Parti Proje Partisi’dir. Bizzat Meral Akşener bunu kendi ağzıyla itiraf etti. Proje partileri proje gerçekleşmediği taktirde yok olup gitmeye mahkumdurlar. Ancak burada Meral Akşener bize bir manevra yapıp yavaş yavaş Cumhur İttifakı’na yanaşırsa belki kendini kurtarma ihtimali olabilir. Bunun haricinde ne yaparsa yapsın paramparça olmaktan kurtulamazlar. Yok olup gidecekler. Onun başka yolu yok” dedi.

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