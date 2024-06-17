Ekrem'e düşen kurban payı bomba etkisi yaptı
Düzenlediği ballı gezilerle yandaşlarına şarap içiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurban oyununa sosyal medya fenomeni Burak Keleş'ten olay cevap geldi.
yeniakit.com.tr
Yoksulun, garip gurabanın etle doyduğu kurban yaklaşırken istismarcılar da ortaya çıktı. Düzenlediği ballı gezilerle şarap ısmarlayan, Avrupa gününü bahane ederek Eyüpsultan Camii’ne karşı kadeh kaldıran CHP’li İBB yönetimi de istismar için kolları sıvadı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığını yapan Murat Ongun sosyal medyada yaptığı, “Gerçek ihtiyaç sahipleri için kurban bağışlarınızın doğru adresi belli” paylaşımıyla kurbanların İBB’ye bağışlanmasını istedi.
Daha önce topladığı bağışlarla kestikleri kurbanlardan yaptıkları konserveleri kokutan İmamoğlu yönetimine tepki yağmıştı.
Burak Keleş'ten Ekrem'e olay cevap
İmamoğlu'nun kurban oyununa sosyal medya fenomeni Burak Keleş'ten olay cevap geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Keleş, Saraçhane'de bulunan İBB binasının önünde çektiği görüntüyü "Ekrem başkanımıza; Müslüman olarak hissesini getirdik... Afiyet olsun..." notuyla paylaştı.
Burak Keleş paylaşımına, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yandaşlar İsmail Saymaz ile Nevşin Mengü'yü de ekledi.