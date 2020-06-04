Ekrem’den şimdi de ‘maaş eritme’ operasyonu

yeniakit.com.tr Göreve geldiği günden bu yana icraatlarıyla değil tepki çeken faaliyetleriyle gündeme gelen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye iştiraklerindeki kıyımlarına devam ediyor.

Kimseyi işten çıkarmayacağını söylediği halde mazbatayı aldıktan hemen sonra binlerce kişiyi ekmeğinden eden İmamoğlu, şimdi de maaşlarda kıyım yapıyor.

İBB iştiraki olan tüm şirketlerindeki istihdamın sağlandığı İSPER A.Ş.’de Sosyal Destek Hizmet Elemanı olarak çalışan bir personele tebliğ yollayan İBB idaresi, söz konusu çalışanın İletişim-Dağıtım ve Arşiv Elemanı olarak görevinin değiştirileceğini bildirdi.

Söz konusu tebliğde, şahsın maaşının günlük 157,25 TL’den 135 TL’ye düşürüldüğü de belirtildi.