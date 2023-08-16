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Gündem Ekrem’den Nasreddin Hoca taktiği! Ben de zaten inecektim
Gündem

Ekrem’den Nasreddin Hoca taktiği! Ben de zaten inecektim

Yeniakit Publisher
2023-08-16 12:03:00 -
Ekrem’den Nasreddin Hoca taktiği! Ben de zaten inecektim

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun "Nasreddin hoca ne demişti, ben de zaten inecektim!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikip 'değişim' mesajları veren ardından İBB Başkanlığına yeniden aday olan Ekrem İmamoğlu'nun dönüşünü kaleme aldı.

İşte  Karahasanoğlu'nun "Nasreddin hoca ne demişti, ben de zaten inecektim!" başlıklı o yazısı: 

Ekrem İmamoğlu zoru görünce, tornistan yaptı..

Baktı ki CHP Genel Başkanlığı koltuğunu, kendisine vermeye kimsenin niyeti yok..

Özellikle de İBB yönetiminde gösterdiği beceriksizlik, bir de üstüne sergilediği megalomanlık sebebi ile CHP İstanbul İl Başkanı ile dahi, “Aptal-şizofren” şeklindeki karşılıklı atışmalarına imza attı..
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CHP’lilerin bile, Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzünü görerek, genel başkanlık koltuğuna oturmaması için çabaladığı bir süreçte..

Ekrem İmamoğlu, düştüğü durumu güzelleştirmek için..

Nasreddin hocanın, eşekten düştüğünde, kendisine gülen çocuklara verdiği cevaptaki gibi, “Düşmesem, zaten ben de inecektim” dercesine, “Ben CHP Genel Başkanlığına değil, İBB Başkanlığına adayım” açıklaması ile dün karşımıza çıktı..

Plan ne?

...

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