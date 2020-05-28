Ekrem’den Koç’a ‘ballı’ ihaleler: CHP’li İmamoğlu, seçim sürecindeki yardımların diyetini ödüyor

Seçim sürecinde Koç’ların tahsis ettiği jetten inmeyen İBB’nin CHP’li Başkanı Ekrem İmamoğlu diyet ödemeye devam ediyor. HDP’nin verdiği desteğe diyetini, İBB’den çok sayıda eleman çıkarıp kadroları terör yandaşlarına tahsis ederek ödeyen İmamoğlu’nun, araç alım ve kiralama ihalelerini ise Koç grubuna pas ettiği ortaya çıktı.

Seçim çalışmaları sürecinde Koçların uçağından inmeyen üzerinden 1 yıl geçmiş olmasına rağmen ödeme yayıp yapmadığını da açıklamayan CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’nun, adrese teslim ihalelerle grubu ihya ettiği belirlendi. İETT’nin ‘Araç alım ihalesini’ davet usulüyle Koç Holding’e bağlı ‘Otokoç Otomotiv Tic. San. A. Ş.’ne paslayan Ekrem, bayram çikolatasını da yine Koç’un Divan Pastanesi’ne yaptırdı.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Koç Holding’e adrese teslim ihaleler verdiği ortaya çıktı. Seçim döneminde Koç Holding’den gördüğü yardımın diyetini ödeyen İmamoğlu’nun, İETT’nin araç kiralama ihalelerini sudan bahanelerle iptal ettiği ve yeniden açtığı ihaleler yoluyla Koç Grubu’na verdiği öğrenildi. İmamoğlu’nun bu yolla, toplamda 1.5 milyonluk bir araç kiralama ihalesini holdinge bağlı, Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne verdiği kaydedildi. Ramazan Bayramı münasebetiyle çikolata dağıtımı gerçekleştiren İmamoğlu’nun Koç bünyesinde faaliyet yürüten Divan Pastaneleri’nden fiyatı 150-200 lira arasında değişen çikolatalardan da on binlerce paket alarak dağıttığı belirlendi.

1.5 milyonluk ihale

Hiçbir şey yapmayıp da her şeyi yapıyormuş gibi görünen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu skandallara doymuyor. Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin desteğiyle İstanbul seçimlerini kazanan İmamoğlu, üzerinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamunun parasını yandaşlarına peşkeş çekiyor. İmamoğlu, yerel seçimler öncesinde en büyük desteği gördüğü Koç Holding’e olan vefa borcunu adrese teslim ihalelerle ödüyor. İETT’nin araç kiralama ihalesini ‘İhaleye geçerli teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle’ iptal eden İmamoğlu aynı ihaleyi Koç Holding’e bağlı firmaya pasladı. İETT, sadece Koç Grubu’nun girdiği ‘Hizmet Aracı Kiralaması’ ihalesini 1 milyon 429 bin 842 bin liralık bedelle Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne verdi.

Paketi 200 liradan çikolata

Koç Holding’e bağlı bir başka iştirak olan Divan Pastaneleri de CHP’li İmamoğlu tarafından ihya ediliyor. Ramazan Bayramı münasebetiyle çikolata dağıtımı yapan İmamoğlu, tercihini Divan’dan yana kullandı. 150 ile 200 lira arasında fiyatı değişen çikolatalardan on binlerce paket alan İmamoğlu, hem Koç’u hem de destekçilerini memnun etti. Sürekli olarak ‘adam kayırmaya son vereceğiz’, ’16 milyon İstanbullunun haklarını koruyacağız’ açıklamalarını dillendiren İmamoğlu’nun, söylemlerinin aksi yönde davranması ise ikiyüzlü zihniyetini gözler önüne seriyor.

İddialar çok çarpıcı

Yine İBB’ye bağlı iştiraklerin, Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla araç alım ihalelerini de Koç Grubu’ndan aldığı iddia ediliyor. Belediyenin kiraladığı araçların büyük çoğunluğunun Koç Holding’den temin edildiği sıklıkla dillendiriliyor.