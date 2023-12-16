Ekrem’den Kandil’e sesli mesaj
Kandil’e yaranmak için bölücü sopranonun elini öpen Özgür Özel’in izinden giden CHP’nin ‘eş başkanı’ Ekrem İmamoğlu, terör örgütü propagandasından 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Rojda Şenses’e İBB bütçesinden konser düzenledi.
HABER MERKEZİ
Tekrardan İBB başkan adayı olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına hızlı başladı. PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti tabanına sempatik görünmek adına terör propagandası yapanlara konser verdirdiği ortaya çıktı. Genel seçimlerde belediye başkanlığı görevini unutup il il gezen ve terör örgütünün selamlama işaretini kullanan İmamoğlu, İstanbullunun hizmet parasını, terör propagandası yapan Rojda Şenses’e harcadığı öğrenildi.“Terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Şenses, 13 Aralık tarihinde İstanbul’da İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde konser düzenledi. Konserin tüm masraflarının İBB bütçesinden karşılandığı belirtiliyor. Şenses’in 29 Ocak 2022 tarihinde de Sancaktepe Eyüpsultan Kültür Merkezinde İBB’nin organize ettiği bir konser düzenlemişti.
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