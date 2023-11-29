Ekrem'den kadın personele hayvan muamelesi

HABER MERKEZİ

2019’daki yerel seçimler öncesi AK Partili İBB yönetimine kara çalmak için “Bir il genel sekreterinin üç arabası olur mu? Sekreterin yazlık, kışlık aracı var” yalanını dillendiren ve belediye hizmet araçlarını Yenikapı’da sergileyen CHP’li Ekrem İmamoğlu yüzsüzlükte tavan yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın’a İBB kasasından makam aracı tahsis eden İmamoğlu’nun, alın teri döken İBB personelini kamyonet kasasında taşıması “Rezaletin bu kadarına pes” dedirtti. İBB peyzaj çalışmalarında görevli kadınların kamyonetle balık istifi taşındığı anlar kameralara yansıması her fırsatta “emek” ve “işçi”den bahseden CHP’nin maskesini bir kez daha düşürdü.

Dorsede taşındılar

Küçükçekmece E-5’te kaydedilen görüntüler infiale sebep olurken, skandal görüntüleri kaydeden sürücü, “Yazık, hiç olacak iş mi? Hayvan bile böyle taşınmaz, bu mu kadına, analara bizim saygımız” şeklinde tepki gösterdi. İddiaya göre İBB’ye bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ’nin trafikte yaptığı çalışmalarda yer alan kadınlar kamyonet kasasında karga tulumba taşındı. Trafikte seyreden bir sürücünün çektiği görüntüler şaşkınlıkla karşılandı. Sürücünün ön koltukta oturan bir kadına ‘İBB çalışanı mısınız’ sorusunu yöneltirken ‘Evet’ cevabını aldığı görüldü. Kadınların bazılarından ise ’Çekme’ sesi geldiği duyuldu. Kamyonetin kasasında oturan kadınların aciz hâlleri dikkatlerden kaçmadı. O anları görüntüleyen sürücünün ‘Kadınlara verilen değer bu mu? Kamyonette taşınıyor kadınlar. Hangi firma hangi şirket olduğu hiç önemli değil. Yazık. Hiç olacak iş mi? Hayvan bile böyle taşınmaz, olacak iş değil. Bu mu kadına, analara bizim saygımız? Yazıklar olsun’ diyerek duruma tepki gösterdiği duyuldu. Kadınların sorumsuzca bu şekilde taşındığı anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.