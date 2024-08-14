Ekrem'den fıkra gibi icraat! Çalışma olmayan yere duba koydu

Seçimden önce edebiyatını yaptığı liyakatı rafa kaldırıp yandaşlarını belediyeye dolduran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu fıkra gibi bir icraata imza attı.

İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince sadece mesai saatlerinde devam eden, metrobüs yolu zemin betonlama çalışması yüzünden 2 yıldır yaz aylarında da trafik çilesi yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta elektrik hattı için Menekşe Sahilde yan yolun tek şerit trafiğe E5 ana yol ile aynı anda kapatılması İstanbul’luları çıldırtmıştı. Tepkiler üzerine İBB, elektrik hattı acil olduğu için metrobüs zemin çalışmasını erteledi. Bu hafta Çarşamba günü çalışma olmamasına rağmen İETT ekiplerinin E5 Denizköşkler mevkiinden Menekşe Sahil’e kadar ana yolun bir şeridini dubalarla yine kapatması trafiği felç etti.

Gece saatlerinde trafiğin yoğun olmadığı saatlerde yapılabilecek çalışmanın gündüz sadece mesai saatlerinde yapılmasına tepki gösteren İstanbullular, “Gece trafik yoğunluğunun yarıya indiği saatlerde çalışma yapmak planlanamaz mı. Gündüz hiçbir ekip, araç yok. Tek şerit yine ulaşıma kapatılıyor. Bu şehrin Alt Yapı Koordinasyonu olmadığı gibi, İETT’nin kafasına göre ana arteri kapatmasına da müdahele eden bir ulaşım koordinasyon kurulu da bulunmuyor. UKOME ve Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü’nün İBB’nin vatandaşa eziyet veren çalışma şekline müdahale etmesi gerekir. Trafik ekipleri de bölgede tedbir almalı. İş makineleri çalışmaya başladığında şerit kapatılmalı. Geceden dubaları koyup, sabah trafiğini felç eden belediye bürokratlarına birisi hesap sormalı” dediler.

Trafik sabah saatlerinde Denizköşklerden Beylikdüzüne kadar durma noktasına gelirken, çalışmaların öğle saatlerinde henüz başlamaması da dikkat çekti. Avcılar E-5 karayolu Küçükçekmece istikametinde metrobüs zemininde çalışma başlamadan ana yolun dubalarla bir şerit daraltılması yüzünden güzergahı kullanan vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

Öte yandan Beylikdüzü son duraktan çalışma yapılan bölgeye varmak için yola çıkan bir kişi ise 1 saatten fazla süre harcadığı öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO