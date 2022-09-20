Ekrem'den Bay Kemal'e cila

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin güdümündeki 6'lı masa 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için ortaya aday koyamadı.

Partiler arasında gerilim yaşanırken CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün ilginç açıklamalarda bulundu.

Daha önce kendi kendini adeta aday ilan eden İmamoğlu çıktığı Karadeniz turunda yediği şamarın ardından çareyi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu cilalamakta buldu.

Bugün Kılıçdaroğlu'nu yere göğe sığdıramayan Ekrem İmamoğlu, adeta cila dersi verdi.

Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu için şu ifadeleri kullandı.

"Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız. Bugün bu ülkenin başında olan insan yarın bu ülkenin muhalefeti olacak."