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Siyaset Ekrem’de seçim paniği! Dün LGBT diyenler şimdi ‘Allah’ demeye başladı
Siyaset

Ekrem’de seçim paniği! Dün LGBT diyenler şimdi ‘Allah’ demeye başladı

Yeniakit Publisher
2023-12-24 23:43:00 -
Ekrem’de seçim paniği! Dün LGBT diyenler şimdi ‘Allah’ demeye başladı

Yaklaşan yerel seçimlerle birlikte koltuk kaygısı yaşamaya başlayan Ekrem İmamoğlu, açıklamalarında 'LGBT' yerine 'Allah' demeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra nadiren mesai yaptığı saatlerde LGBT'li sapkınlar için zaman harcayan İmamoğlu, seçim korkusu yaşamaya başladı.

14 Mayıs seçiminden önce "Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı" şeklinde siyasi literatürümüzde bir ilk olan unvanla şehir şehir dolaşan İmamoğlu, İstanbulluyu bir başına bıraktı.

Öte yandan İmamoğlu İstanbullunun yaşadığı kar felaketinde İngiliz büyükelçi ile balıkçı lokantasında eğlencede görüntülenirken, sel felaketinde de kayak tatilinde boy göstermişti.

Nadiren oturduğu koltuğunda sapkınlara hizmet etti!

Arada yaptığı mesailerde de LGBT sapkınlığına hizmet eden İmamoğlu, İBB personeline zorunlu ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ dersleri verdi. Ayrıca eşcinsel sapkınları da İBB bünyesinde istihdam etti.

Seçim yaklaşınca koltuk kaygısı yaşamaya başlayan Ekrem İmamoğlu şimdi de 'Allah' demeye başladı.
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İBB Başkanı olduğu yerel seçime giden süreçte camileri dolaşan İmamoğlu, bu yerel seçime giden süreçte de başarısız yönetim döneminin üzerini örtmeye çalışıyor.

Kartal Kaper Sitesi'nin daire kurasına katılan İmamoğlu, seçime ilişkin mesajında, "Bizim bu dönem gitmeye niyetimiz yok; onu söyleyeyim zaten. Yani Cenabı Allah’ın izniyle, görevimize daha devam edeceğiz” dedi.

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