Ekrem ‘Zam’oğlu!

Bütçesi birçok bakanlıktan daha fazla olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni iflasa sürükleyen CHP’li Ekrem İmamoğlu, 16 milyonluk mega kenti adeta yokluğa mahkum etti. Yerel seçimler öncesi bol kepçeden verdiği vaatlerle halkı aldatan İmamoğlu, akaryakıt ve enerji fiyatlarındaki artışla izah edilemeyecek derecede İBB uhdesindeki her kaleme astronomik zamlar yaptı.

Yandaşlarını bile bezdirdi

Seçim sürecinde “İsraf haram, İstanbullunun hakkını koruyacağım” diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir yandan İstanbullunun parasını çar-çur ederken, diğer yandan Halk Ekmek’ten Hamidiye Su’ya, İspark’tan İSKİ faturalarına kadar yaptığı fahiş zamlarla yandaşlarını bile canından bezdirdi. “Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak” diyerek göreve gelen İmamoğlu, 2 lira 60 kuruş olan Tam Elektronik Bilet ücretini ardıardına yaptığı fahiş zamlarla 7 lira 67 kuruşa çıkardı. Pandemiyle mücadele sürecinde toplu ulaşımı toplu bulaşım merkezine çeviren ve bozulan araçlarla İstanbulluyu canından bezdiren İmamoğlu, ulaşıma toplamda yüzde 195’lik zam yapılmış oldu. İBB yönetimini devraldığında 75 kuruş olan İBB iştiraki İstanbul Halk Ekmek üretimi 250 gr ekmeği 2 TL’ye yükselten İmamoğlu, henüz 3 yılını doldurmadan İHE ürünlerine toplamda yüzde 166 zam yaptı.

İmamoğlu, AK Parti döneminde 5 TL olan İSPARK ücretini, göreve gelir gelmez 12 TL’ye yükseltti. Ocak ayında yapılan zamla birlikte 0-1 saat arası park 12.5 liradan 17 TL’ye, 24 saat park ücreti ise 46 TL’den 55 TL’ye yükseldi. İSPARK aylık abone ücreti ise 230 liradan 330 liraya fırlatıldı. Ekrem’in fahiş zamları taksimetre ve dolmuş ücretlerine de yansıdı. 4 lira olan taksimetre açılış ücreti önce 7 liraya şimdi de 9,8 liraya çıktı. Göreve geldiğinde 7 lira olan kısa mesafe ücreti ise 20 liradan 28 liraya yükseltildi. 2 lira 50 kuruş olan minibüs indi-bindi ücreti ise 3 lira 75 kuruş olarak belirlendi. 5 lira olan İstanbulkart fiyatı ise 25 lira oldu. İstanbulkart’ın vizeleme işlem ücreti ise 170 zam yapılarak, 5 liradan 13 liraya yükseltildi.

Her şey daha zamlı oldu

Yerel seçimler öncesi yoksullara suyu bedava vereceğini vaat eden İmamoğlu, yaptığı fiyat artışıyla zammın suyunu çıkardı. AK Parti’nin 2 yıl hiç zam yapmadığı Hamidiye Su’yu 9 TL’den teslim alan İmamoğlu, önce 11 TL’ye, ardından 14.5 liraya, daha sonra 17,5 liraya sattığı 19 litrelik damacana su fiyatını, 1 Mart 2022’de yaptığı 5 TL’lik zamla 22.5 liraya çıkarttı. Damacana su, Ekrem’in gelmesiyle yüzde 150 oranında zamlandı. 2019 yılında konutlar için 4,53 TL olan şebeke suyunun metreküp fiyatına onlarca kez zam teşebbüsünde bulunan İmamoğlu, İBB Meclis’nde bulunan AK Parti ve MHP gruplarının engellemelerine rağmen suyun fiyatını 8,33 TL’ye yükseltti. 16 metreküp üzerinde kullanım halinde su 12,51 TL’den fiyatlandırılıyor.