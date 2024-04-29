Ekrem yapar da Özgür durur mu! PKK sevici Amedspor'a tebrik
PKK sevici Amedspor'un TFF. 1. Lig'e yükselmesinden sonra CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tebrik mesajı paylaşmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hem mesaj yayınladı hem de kulüp başkanını arayıp tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ligde oynadığı son hafta maçındaki galibiyetiyle TFF 1. Lig'e yükselme adına avantajlı konuma gelen Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Aziz Elaldı'yı tebrik etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Somaspor'u 1-0 yenerek TFF 2. Lig'de şampiyonluk ve TFF 1. Lig'e yükselme adına avantaj yakalayan Amed Sportif Faaliyetler'in Kulüp Başkanı Elaldı ile telefonda görüştü.
Özel, Elaldı'yı tebrik ederken, Elaldı da Soma Belediye Başkanı ve CHP Soma İlçe Başkanı'nın ev sahipliği ve misafirperverliği için Özel'e teşekkürlerini iletti.
Özel aynı zamanda X hesabından, "TFF 2.Lig'de şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Amedspor'u tebrik ediyor, yeni sezonda kulübe başarılar diliyorum." mesajı yayınladı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "TFF 2. Lig’de şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Amedspor’u yürekten kutluyorum." demişti.
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