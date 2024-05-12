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Gündem Ekrem ve Özgür Amedspor’dan teşekkürü kaptı
Gündem

Ekrem ve Özgür Amedspor’dan teşekkürü kaptı

Yeniakit Publisher
2024-05-12 12:27:00 -

Defalarca PKK yanlısı skandallarla gündeme gelen Amedspor’un Başkanı Aziz Elaldı, şampiyonluk kutlamalarında CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, DEM Partili Tuncer Bakırhan ve PKK tutuklusu Selahattin Demirtaş'a teşekkür etti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler, Menemenspor maçının ardından şampiyonluğunu ilan etmişti.

Amedspor şampiyonluk kutlamasında kulüp başkanı Aziz Elaldı; CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e teşekkür etti.

Tribünlerden “Selo Başkan” sloganlarının yükselmesinin ardından Elaldı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a, "Kalbiyle, yüreğiyle yanımızda bulunan ve bize tebrik mesajı gönderen Selo Başkan'a da teşekkür ediyoruz" ifadeleriyle teşekkür etti.

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