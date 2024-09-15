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Gündem Ekrem tiyatroları! Dün DEM’le ittifak bugün şehide Yasin-i şerif
Gündem

Ekrem tiyatroları! Dün DEM’le ittifak bugün şehide Yasin-i şerif

Yeniakit Publisher
2024-09-15 16:52:00 - 2024-09-15 16:58:53

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile ittifak yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, PKK yanlılarının ayağına kadar gittiğini görmezden geldi, şehit cenazesinde Yasin-i Şerif okuyarak yine mütedeyyin kesimden oy devşirmeye çalıştı.

Türkiye 9 Eylül'de Kuzey Irak'tan gelen acı haberle sarsıldı.

10 gün önce teğmen iken terfi alarak üsteğmen olan 29 yaşındaki Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Irak'ta Aşin köyü kırsalında yürütülen operasyonda teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü.

Şehit Ayar, 10 Eylül'de Sürmene'deki baba ocağından alınarak getirildiği Köprübaşı ilçesine son yolculuğuna uğurlandı.

Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde şehidin mezarına ziyaretler ve aileye taziyeler devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da aynı zamanda akrabası olan şehidin ailesini ziyaret için Trabzon'a geldi.

Aileye taziyede bulunan İmamoğlu, şehidin mezarını za ziyaret etti.

Şehidin babası ile birlikte mezar başına gelen İmamoğlu burada Kur'an-ı Kerim okudu.

İmamoğlu'nun Yasin-i Şerif okuduğu anlarda kameralar da kayıttaydı.

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Yorumlar

Neymiş

Ak partili olmayanlar da Yasin okuyabilirmiş.

hasel

Ekrem efendi BUKALEMUN gibi.Menfaati için her röle soyunuyor.
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