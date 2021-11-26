Ekrem 'su'yunu çıkardı! İSKİ'nin istediği zam dudak uçuklattı

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu’nda konuşan Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Şahmettin Yüksel yeni yönetimin yaptığı zamlara bir yenisini eklemek istediğini söyledi. Yüksel İnsani Su Kullanım Hakkı’nın yeni yönetim tarafından kaldırılmasının ardından getirdiği yeni tarifeler ile yüzde 49 zam yapmak istediğini dile getirdi.

İSKİ Genel Kurulu'nda konuşan Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Parti İBB Meclis Üyesi Şahmettin Yüksel, İSKİ ve İBB yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu. Konuşmasında İBB yönetiminin 2 buçuk yıldır İSKİ ve diğer iştiraklerde hiçbir yol kat edemediğini, sadece sosyal medya belediyeciliği yaptığını belirten Yüksel, eleştirilerini şu şekilde sıraladı:

Gizli zam yapıyorlar

*Yüksek fatura skandalına konu olan İSKİ, hanelere fahiş bedelli su faturaları yolladı. İstanbullu'nun büyük tepkisini çeken rezalete CHP Sultangazi Belediye Meclis üyeniz bile isyan etti, oturmadığı eve İSKİ tarafından 257 TL'lik fatura gönderildi.

*İstanbulluların kullandığı her 2,5 metreküp suyun 0,5 litresinin ücretsiz olmasını sağlayan ve 15 Mayıs 2019 tarihinde yapılan bu Mecliste oy birliği ile kabul edilip uygulamaya başlanan "İnsani Su Kullanım Hakkı", maalesef İSKİ tarafından kaldırıldı. Yani işin Türkçesi şu: İstanbullulardan gizleyerek suya ortalama yüzde 25 zam yaptınız. Eylül ayında yapılan zam ile birlikte bu oran yüzde 40 seviyesine ulaştı.

Verilen sözler unutuldu

*Seçimden önce suya indirim yapacağınızın sözünü vermiştiniz. Ne oldu? Algı belediyeciliği ve algı siyaseti adına ilk teklifi verdiniz, ama hemen birkaç ay sonra bırakınız suyu ucuzlatmayı her defasında enflasyonun üzerinde bir rakamla suya zam yapma teklifiyle bu meclise geldiniz. Bakın 2,5 yılda 4 kattan fazla zam teklifi yaptınız. Kasım 2019'da yüzde 80, Temmuz 2020'de yüzde 40, Kasım 2020'de yüzde 35, Aralık 2020'de yüzde 39, Mayıs 2021'de yüzde 50, Eylül 2021'de yüzde 39 zam talebinde bulundunuz.



*İBB yönetimi zam yapmaya doyamadı, doymuyor. Yüzde 40'lık zam yetmemiş, bunu yüzde 49'a çıkarmak istiyorlar Ey İstanbullular. Bakınız, geçtiğimiz ay 1'inci Kademede 15 metreküp su kullanan bir vatandaşımız metreküpü 5,56 TL'den suyunu kullanıp, toplamda 3 metreküplük insani su kullanım hakkını düştükten sonra 66,72 TL su bedeli ödüyordu. İnsani su kullanım hakkını kaldırdıkları için bu ay bu rakam 83,40 TL'ye çıkmış durumda. Yani yüzde 25 artmış fatura. Şimdi de bu rakamı 6,62 TL'ye çıkarmak istiyorlar. Yani 15 metreküp kullanan bir vatandaşımız bu durumda tam 99,30 TL ödemek zorunda kalacak. Sonuçta geçen ay 66,72 TL olan faturası, bu ay 99,30 TL olacak. Yani yüzde 49 zamlanacak.