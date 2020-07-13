Ekrem sustu piyonu konuştu! İBB’de Ayasofya Camii düşmanlığı

Faruk Arslan İstanbul

Kadim şehir İstanbul’un en büyük mabedi Ayasofya Camii’nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasını suskunlukla karşılayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı üzerinden tutumunu belli etti. CHP’li İmamoğlu’nun İBB Kültür A.Ş. danışmanlığına getirdiği Sinan Meydan, Ayasofya Camii’nin ibadete açılması kararına sert sözlerle yüklendi.

İBB’liden yaylım ateşi

Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti İstanbul’un yönetimini yerel seçimlerdeki Bizans oyunlarıyla ele geçiren CHP’li Ekrem İmamoğlu, şehrin en büyük mabedi Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılması sonrasında dut yemiş bülbüle dönerken, İmamoğlu’nun İBB’de maaşa bağladığı Sinan Meydan, ümmeti sevince boğan karara eleştiri yağdırdı. İmamoğlu’nun İBB kasasından fonladığı Sinan Meydan, Ayasofya Camii aleyhine peş peşe yorumlar yayınlayarak Danıştay ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararına Mustafa Kemal’in arkasına saklanarak karşı çıktı. İBB Kültür Danışmanı Sinan Meydan, “Atatürk’ün kurduğu fabrikalar kapatıldı. Atatürk’ün kapattığı tarikat, cemaatler ardına kadar açıldı. Laik eğitim bitirildi. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet fiilen meşrutiyete çevrildi. Şimdi de Atatürk’ün imzaladığı 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi iptal edildi” dedi.

Mustafa Kemal’in arkasına saklandı

Hızını alamayan Meydan, “Bugün Atatürk’ün imzaladığı kararnameyi iptal edenlere yarın Atatürk’ün imzaladığı başka hangi kararları, kararnameleri iptal etmeyi düşünüyorsunuz diye sormak lazım. Atatürk’ün kurduğu laik Cumhuriyeti dönüştürmek isteyen malum siyasete yol veren bir karardır bu” diyerek Ayasofya’da namaz kılınacak olmasına ateş püskürdü. Meydan, “Danıştay kararı, İstanbul’un fethini görüp kurtuluşunu gözardı eden bir karar. Fatih’in vakfiyesini gören Danıştay, Atatürk’ün kurtarıcılığını unutmuştur” gibi tuhaf sözlerle cami kinini kustu.

24 Temmuz da battı

Ayasofya’da 86 yıl aradan sonra ilk namazın kılınacağı günü de diline dolayan İBB Danışmanı Meydan, “İktidar, Ayasofya kararını Atatürk ve Cumhuriyet ile hesaplaşmaya dönüştürüp de 24 Temmuz ile Lozan göndermesi yapıyorsa çok yanılıyor. Çünkü işgal altındaki İstanbul ve Ayasofya, Atatürk’ün başkomutanlığındaki Büyük Zafer’den sonra Lozan’da kurtarıldı” paylaşımını yaptı.

“Gerek yok” demişti

Yunanistan’da düzenlenen panele bağlanan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunan gazetecinin, “Ayasofya ile ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusuna verdiği cevapta, “Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum” demişti.

Vergi, Sinan’a gidiyor

Yerel seçimlerin sonrasında CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı ilk iş, İBB Kültür A.Ş. Danışmanlığı’na Sinan Meydan’ı getirmek olmuştu. Meydan’ın, milletin vergileriyle oluşan İBB kasasından her yıl 30 bin TL alacağı açıklanmıştı.