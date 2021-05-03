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Siyaset Ekrem, şeref sözünü tutmadı
Siyaset

Ekrem, şeref sözünü tutmadı

Seçim öncesi bol bol vaatte bulunan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sözlerini tutmadığı gibi vatandaşı mağdur etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 09:33:00 -
Ekrem, şeref sözünü tutmadı

Seçim öncesi oy uğruna bol bol vaatte bulunan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra verdiği sözleri unuttu. Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi sakinlerine kentsel dönüşüm sözü vererek “taahhütname” imzalayan İmamoğlu’nun, sözünü yerine getirmediği gibi vatandaşların elektriğini, suyunu, doğalgazını keserek büyük mağduriyetlere yol açtığı ortaya çıktı.

Seçimden önce gelerek söz verdiler

Eyüp Yeşilpınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Hayrullah Türkoğlu, “Seçimden önce İmamoğlu ile bir araya gelerek yaptığımız görüşmede bize yüzde 20 kesinti yapılacağına dair söz verildi. Seçimden sonra kat brütü yaptıkları için net süpürülebilir alan 47 metrekareye düştü. Farkları ise ilk etapta 5 – 6 bin TL olarak belirlediler. Bizim mücadelemizin ardından 2 bin lira indirim yaptılar” ifadelerini kullandı. Görüşmelerinin sürdüğünü ve sürecin uzaması nedeniyle mağduriyetlerin yaşandığını belirten Türkoğlu şunları söyledi: “Görüşmelerimize devam ediyoruz ama sürecin ne zaman netleşeceği belli değil. Tahliye işlemlerini başlatacağız dediler. Yıkım olacak diye elektriğimizi kestiler. Elektrik yok, su yok, gaz yok. Ramazan ayındayız. İnsanlar perişan. Pandemi var. Kimse kimseye gidemiyor. Böyle bir sıkıntı içerisindeyiz. 5 – 6 aydır yıprandık. İnsanlar artık bir an önce ne olacaksa olsun diyorlar. Halkı bezdirerek amaçlarına ulaştılar.”

Filistin’deki kamplar gibiyiz

Kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını belirten mağdur Hamdi Tırınk ise, “Seçim öncesi yakınımızda bulunan düğün salonunda Ekrem İmamoğlu ile yaptığımız görüşmede, buraların riskli alan olduğunu, yüzde 20 kesinti yapılarak dönüştürüleceğini söyledi. Seçim bittikten sonra aydınlatma boşluğu, havalandırma boşluğu, asansör boşluğu icat ettiler. Yüzde 20’lik kesintiyi makaslaya makaslaya yüzde 50’lere çıkardılar. Kentsel dönüşüme karşı değiliz. Verilen sözlerin tutulmamasına karşıyız” dedi. 

Emekli olduğunu, ömrünün geri kalanını borç ödemekle geçirmek istemediğini belirten Tırınk sözlerine şöyle devam etti: “Ben emekliyim. Ömrümün geri kalanını borçlandırarak bana evimi satmak istiyorlar. Şeref sözü verdiğine dair belge var. Bu sözlerini unuttu seçimden sonra. Belediyenin kaynaklarını heykellerle çarçur edeceklerine, evlerimizi yapsınlar. Küvezde çocuğu olan var. Kanser hastası olan kardeşimiz var. Siz aramadan önce bitişiğimizdeki Pınar Camii’nin şadırvanından su alıp geldim. Elektrik yok, su yok, gaz yok. Piknik tüpüyle ısınmaya çalışıyoruz. Filistin’deki kamplar gibiyiz. Bu mu yapılmalıydı bize?”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

mustafa

keşke bu sözü almadan önce azıcık bir chp nin tarihini bileydiniz bunlar gelmiş musibet ihanet yandaş ihale casusluk tecavüz hak hukuk rafa kalkmalar Atatürk maskesi altında soygun müslümana öcü gözü ile bakmak paraları hiçlemek ve sonuç 5yıl sonra giderler milletin sırtına milyar dolar borç bırakarak bunlar kaldırım bile yapamaz pardon bunlar bir tek izmirde kaybetmez onlarda pislik içinde yaşıyorlar ve yaşamaya mecbur kalmışlar sırt Atatürk hatırına
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Halkoğlu

Hadi bilin bakalım Ekrem neden böyle yapıyor? Çünkü Ekrem akıllı adam. Kime nerede ne yapılması gerektiğini bilen birisi. İstanbul halkına çoook yazık. Ak Parti İstanbullular için ne kadar iyi işler yaptıysa olmadı. Bunu gören Ekrem ne yapıyor??? Tam tersini yapıyor. "Demek ki iyilikten anlamayana kötülük yapacaksın" diyor ve kötülük yapıyor. Ve inanın bugün seçim olsun Ekrem yine kazanır.
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