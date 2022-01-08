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Gündem Ekrem sayesinde artık otobüs bile güvenli değil... Dikkat! İETT’de kafanıza parça düşebilir
Gündem

Ekrem sayesinde artık otobüs bile güvenli değil... Dikkat! İETT’de kafanıza parça düşebilir

Gaziosmanpaşa istikametine hareket eden bir İETT otobüsünde oturan yolcunun kafasına yukarıdan parça düştü.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 14:18:00 - 2022-01-08 14:20:30

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’deki İEET otobüslerinde yaşanan rezaletlere her gün bir yenisi ekleniyor.

Sık sık arıza yaparak İstanbulluları yolda bırakan İETT otobüsleri son olarak tavanlarından içeriye su akmasıyla gündeme gelmişti.

Otobüs dökülüyor

Bu sefer Gaziosmanpaşa istikametine hareket eden bir İETT otobüsünde oturan yolcunun kafasına oturduğu yerin tavanından bir parça düştü. Bir süredir yağan yağmur otobüslerin içine de yağarken artık yukarıdan yolcuların üzerine parçalar da düşmeye başladı. Vatandaşlar can güvenliklerinin olmamasından dolayı otobüslere binmeye korktuklarını dile getirdi.

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