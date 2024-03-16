Ekrem reklamının üstünde İmamoğlu beceriksizliği
CHP’li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu’nun beceriksizliği yüzünden metrobüs kullanan vatandaşlar her gün adeta işkence yaşarken, Yenibosna’daki durağın üstündeki İmamoğlu afişi ve metrobüs yoğunluğunun denk gelmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
İstanbul Yenibosna’da metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşlar, kalabalık nedeniyle yaya üst geçidinde yürüyemedi. İnsan trafiği üst geçidi kilitlerken, seçim kampanyaları kapsamında asılan ‘Tam yol ileri’ afişi de bu kalabalığın içinde dikkat çekti. Metrobüs çilesine denk gelen seçim afişleri, insan trafiği ile birlikte ilginç görüntüler oluşturdu.
Güçlükle metrobüse ulaşmaya çalışan vatandaşların oluşturduğu kuyruk ise havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde vatandaşların üst geçitte güçlükle yürüdüğü görülürken özellikle "Tam Yol İleri" sloganın yer aldığı seçim afişi ise şaşkınlığa neden oldu.
Gündem
İmamoğlu ile birlikte Fatih Keleş’in de orada arsası çıktı Parsel parsel Kazdağı’nı paylaşmışlar! Karahasanoğlu 2019 yılında yazmıştı