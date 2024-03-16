  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“Ankara’da fotoğrafımı göremezsiniz” diyen Mansur paraları billboardlara akıttı

Futbol severlere müjde! UEFA Kupası Türkiye’ye geliyor! 2019 yılında da gelmişti!

Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibinin gizli bilgileri çalındı! Ülke teyakkuza geçti

Gram altında korkunç senaryo! İslam Memiş ilk kez açıkladı: Son 5 gün

Yılmaz Özdil'den CHP'ye cami tepkisi: Sadece heykel yapmıyoruz demek için açtılar

İşte aradaki fark! Murat Kurum Akit TV’de son anketleri açıkladı

TTB, homoların hamiliğine soyundu

37 kişiye mezar oldu: Depremden önce 'Bu binada en küçük bir hata yok' afişi hazırlanmış!

Büyük depremin beklendiği İzmir'e erken uyarı sistemi:16 saniye önceden haber verecek

Fenerbahçe’ye başkan olmak isteyen İHL karşıtı Sadettin Saran’a soğuk duş!
Gündem Ekrem reklamının üstünde İmamoğlu beceriksizliği
Gündem

Ekrem reklamının üstünde İmamoğlu beceriksizliği

Yeniakit Publisher
2024-03-16 15:22:00 - 2024-03-16 15:23:08

CHP’li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu’nun beceriksizliği yüzünden metrobüs kullanan vatandaşlar her gün adeta işkence yaşarken, Yenibosna’daki durağın üstündeki İmamoğlu afişi ve metrobüs yoğunluğunun denk gelmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

İstanbul Yenibosna’da metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşlar, kalabalık nedeniyle yaya üst geçidinde yürüyemedi. İnsan trafiği üst geçidi kilitlerken, seçim kampanyaları kapsamında asılan ‘Tam yol ileri’ afişi de bu kalabalığın içinde dikkat çekti. Metrobüs çilesine denk gelen seçim afişleri, insan trafiği ile birlikte ilginç görüntüler oluşturdu.



Güçlükle metrobüse ulaşmaya çalışan vatandaşların oluşturduğu kuyruk ise havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde vatandaşların üst geçitte güçlükle yürüdüğü görülürken özellikle "Tam Yol İleri" sloganın yer aldığı seçim afişi ise şaşkınlığa neden oldu.

‘İstanbul başardı’ İmamoğlu'nun reklamı alay konusu oldu
‘İstanbul başardı’ İmamoğlu'nun reklamı alay konusu oldu

Gündem

‘İstanbul başardı’ İmamoğlu'nun reklamı alay konusu oldu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmamoğlu ile birlikte Fatih Keleş’in de orada arsası çıktı Parsel parsel Kazdağı’nı paylaşmışlar! Karahasanoğlu 2019 yılında yazmıştı
İmamoğlu ile birlikte Fatih Keleş’in de orada arsası çıktı Parsel parsel Kazdağı’nı paylaşmışlar! Karahasanoğlu 2019 yılında yazmıştı

Gündem

İmamoğlu ile birlikte Fatih Keleş’in de orada arsası çıktı Parsel parsel Kazdağı’nı paylaşmışlar! Karahasanoğlu 2019 yılında yazmıştı

Nedim Şener, İmamoğlu’nu böyle rezil kepaze etti! Artık insan içine zor çıkar
Nedim Şener, İmamoğlu’nu böyle rezil kepaze etti! Artık insan içine zor çıkar

Medya

Nedim Şener, İmamoğlu’nu böyle rezil kepaze etti! Artık insan içine zor çıkar

Hilal Kaplan, İmamoğlu’nu resmen tokat manyağı yaptı! Bunu yapmayı çok istiyordu, "müjde"yi verdi
Hilal Kaplan, İmamoğlu’nu resmen tokat manyağı yaptı! Bunu yapmayı çok istiyordu, “müjde”yi verdi

Medya

Hilal Kaplan, İmamoğlu’nu resmen tokat manyağı yaptı! Bunu yapmayı çok istiyordu, “müjde”yi verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23