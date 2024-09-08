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Ekrem ortalığı karıştırmak için devreye girdi! Bu sefer 'Teğmenleri' kullandı

Yeniakit Publisher
2024-09-08 19:59:00 -
Ekrem ortalığı karıştırmak için devreye girdi! Bu sefer 'Teğmenleri' kullandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çeken 'Teğmenler' hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bilecik Belediyesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu’nu tarihi belediye binası önünde Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye heyeti karşıladı. Subaşı ile makamında baş başa görüşme gerçekleştiren İmamoğlu, ardından Atatürk Parkı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Bozüyük ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bozüyük Belediyesi iş birliği ile ilçeye kazandırılan Bozüyük Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Seyir Terası Açılış Törenine de katılan İmamoğlu'na, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Bozüyük Belediye Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile partililer eşlik etti. İmamoğlu, “Milletimizin bize bıraktığı kuvvetli anıları yaşamak ve yaşatmak bizi daha güçlü kılacaktır, felsefesiyle buranın özellikle bir geçiş yolu olması Bilecik’ten, Bozüyük’ten Bursa’ya, Bursa’dan Eskişehir’e bir geçiş yolu olması ve burada böyle bir ziyaret mekanının insanlara hani ‘Dur yolcu’ der gibi, ‘Burayı bilmeden geçme’ der gibi bir nokta olmasından ötürü çok önemsedik ve gerçekten önemli fedakarlıklarla, biraz da zor bir zaman diliminde burayı başarmanın ve burada sizlerle birlikte gururla açabilmenin onurunu yaşıyorum” diye konuştu.

'SÖNMÜŞ BİR ATEŞ HARLANMAK İSTENİYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin yaptığı açıklamaları eleştiren İmamoğlu, “Sanki ülkemizde bütün konular bitmiş, her meseleyi halletmişiz ve hiçbir sorunumuz yokmuş gibi, hepiniz biliyorsunuz, Harbiye’nin pırıl pırıl mezunlarıyla uğraşmayı bir mesele kabul ederek, bunun üzerinden dahi, siyasi rant elde etme aklını artık hüzünlenerek dinliyorum. Üzülmüyorum, hüzünleniyorum. 'Bu tür tutum ve tavırların, bu millete ne kadar kötülük olduğunu hiç hesaba katmıyorlar mı' diye düşünüyorum. Özellikle seçilmiş bir toplantıda, milleti birbirinden uzaklaştırma gayreti içerisinde ve o toplantıda kullanılan dil ile insanları tehdit eden anlayışı kınıyorum. Bu anlayışın karşısındayız biz. Açıkçası özellikle seçilmiş toplantıda ve ortamda, olaydan tam 8 gün sonra ağızlar açılarak, sönmüş bir ateş harlanmak isteniyor. Ben diyorum ki, Allah aşkına derdiniz ne sizin. Buradan çıkartmak istediğiniz olay ne sizin. Burada neyi büyütüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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