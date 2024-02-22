Ekrem önde Özgür arkada! Hangisi genel başkan belli değil
Geçtiğimiz aylarda İBB'ye gerçekleştirdiği ziyarette Ekrem İmamoğlu'nun kendisine söz hakkı tanımadığı Özgür Özel'in, Sultangazi'de halk selamlaması yaptığı otobüste, İBB Başkanının arkasında kalması 'eş başkan' tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken, siyasi partilerin de seçim hazırlıkları hız kazandı.
Aday belirleme sürecinde birçok mevcut belediye başkanının istifasıyla sonuçlandığı sorunlarla karşı karşıya kalan CHP, İstanbul'da 22 ilçede DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' sağladı.
İmamoğlu ile Özel arasında güç savaşı!
CHP'nin, Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile olan yakınlığı tepkilere neden olurken; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanının gölgesinde kalan Genel Başkan Özgür Özel'in arasındaki güç savaşı kendini daha fazla göstermeye başladı.
Geçtiğimiz aylarda Özel'in, İBB'ye gerçekleştirdiği ziyarette konuşmasının bitmesinin ardından kendisine mikrofon vermeyen İmamoğlu, bu kez de genel başkanının önüne geçerek 'eş başkan' tartışmalarını daha da güçlendirdi.
İmamoğlu önde Özel arkada halkı selamlardılar
Sultangazi'de, hizmet vermediği vatandaşlardan oy isteme yüzsüzlüğü ile seçim çalışması yapan İmamoğlu otobüste en önde halkı selamlarken, Özgür Özel ise arkasında kalarak kendine yer bulmaya çalıştı.
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Kameraya yansıyan o anlar, yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.
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