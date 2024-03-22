Ekrem, kreşleri sapkınlara emanet etti

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Kendisini “İyi bir Müslüman olma arzusunda bir insan” olarak lanse eden Ekrem İmamoğlu’nun bir rezaleti daha patlak verdi. Seçilir seçilmez İBB bünyesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü” kurarak LGBTİ ahlaksızlığını meşrulaştırmaya çalışan ve eşcinsel sapkınların evliliğine karşı olmadığını açıklayan İmamoğlu’nun belediyedeki önemli mevkilere sapkınları atadığı ortaya çıktı. Daha önce Şişli Belediyesi’nde kurulan ‘Toplumsal Eşitlik Merkezi’nde “uzman” sıfatıyla çalışan Zelal Yalçın ve Elif Avcı adlı LGBTİ sevicileri İBB’ye transfer eden İmamoğlu’nun şimdi de uzun yıllar İzmir’de bulunan ‘Genç LGBTİ + Derneği’nde görev yapan Duygu Yayla isimli eşcinsel seviciyi, İBB’de istihdam ettiği öğrenildi. 2017-2020 yılları arasında sapkın homoların derneğinde “Danışman Koordinatörü” olarak çalışan ve bunu CV’sine yazmakta sakınca görmeyen Duygu Yayla’nın, ‘Sosyal İnceleme ve Tespit Çalışanı’ olarak işe girdiği Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda terfi aldığı ve Özel Kalem olarak çalışmaya devam ettiği bildirildi. İmamoğlu’nun övündüğü kreşlerde kalan minik çocukların kimlere emanet edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.