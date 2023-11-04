Ekrem koltuğa kuruldu İstanbul kurudu

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Göreve gelir gelmez Silahtarağa İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi projesini iptal ederek “temel atmama” töreni düzenleyerek kente büyük bir su sorunu armağan eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iş bilmezliğinin sıkıntısını İstanbullu çekmeye devam ediyor.

Bizans taht oyunlarında

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 20 gibi kritik seviyenin altına düşerken, İmamoğlu, CHP kurultayında taht oyunlarına aracılık ediyor. İSKİ bölgesel kesintiler yaparak su kullanımını azaltmaya çalışırken, beklenen susuzluğa çare araması gereken Ekrem CHP Kurultayına Divan Başkanlığı yapmaya hazırlanıyor.

Elini kıpırdatmıyor

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Şehir Plancısı ve eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, şunları dile getirdi: “Barajlardaki su seviyesi gittikçe düşüyor. Eğer beğenmedikleri Melen olmasaydı İstanbul’un suyu bitmişti. Kuraklığın daha da artması bekleniyor. Yeni kaynakların oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacak, gerekli tedbirleri yağmur hasadı gibi denizden su temini gibi çeşitlendirilip çalışmalar yapılıp kamuoyuyla da paylaşılması gerekiyor. Bunlar eğer sağlanamazsa Tayyip Bey’in belediye başkanı olmasından önceki Nurettin Sözen dönemine dönecek.”

Allah'ın bize bir cezası

Gazeteci Yazar Mustafa Albayrak, şunları kaydetti: “Bu arkadaş belediye başkanlığından başka her şeyi yaptı. İmamoğlu, İstanbul’un başına gelmiş en kötü şeydir. Ne otobüsleri sağlıklı yürütebildi ne metroları ne metrobüsleri ne bir su için yatırım yaptı. İstanbul susuzluğun eşiğine geldi. Dünya umurunda değil adamın. Demek ki İstanbul halkı olarak biz bunu hak ettik. İnşallah mart ayında kurtulacağız.”

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