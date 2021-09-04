Ekrem klasiği... İstanbul'da sıradan bir gün daha

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CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin iştiraki olan İETT, her gün yeni bir rezillikle daha gündem oluyor.

"Ulaşımı rahatlatacağız" deyip vatandaşlara otobüs ittiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "toplu ulaşım" skandalları karşısında sessizliğini korurken, sosyal medyada ortaya çıkan yeni görüntüler büyük tepki topladı.

Vatandaşlar canından bezdi

Son günlerde sık sık arıza yapmaya başlayan ve bakımsızlıktan dökülen İETT otobüsleri İstanbulluları adeta canından bezdirdi. Son olarak "Kozyatağı - Bostancı" istikameti ile Bağcılar 100 Yıl'da İETT otobüsleri arıza yaparak yolda kaldı.

Rezalete tepki gösterip söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan bir vatandaş, "İstanbul'da bu sabah da alışıldık görüntüler" diyerek tepkisini dile getirdi.