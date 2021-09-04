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Gündem Ekrem klasiği... İstanbul'da sıradan bir gün daha
Gündem

Ekrem klasiği... İstanbul'da sıradan bir gün daha

İstanbul'da toplu ulaşımı vatandaşlar için adeta kabusa dönüştüren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sorunun çözümü için halen herhangi bir adım atmazken sosyal medyada ortaya çıkan yeni görüntüler vatandaşları isyan ettirdi. "Kozyatağı - Bostancı" istikameti ile "Bağcılar 100 Yıl"da İETT otobüsleri arıza yaparak yolda kaldı. Söz konusu görüntüler İETT'nin içler acısı halini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 12:41:00 - 2021-09-04 12:41:48

 yeniakit.com.tr 

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin iştiraki olan İETT, her gün yeni bir rezillikle daha gündem oluyor.

"Ulaşımı rahatlatacağız" deyip vatandaşlara otobüs ittiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "toplu ulaşım" skandalları karşısında sessizliğini korurken, sosyal medyada ortaya çıkan yeni görüntüler büyük tepki topladı.

Vatandaşlar canından bezdi

Son günlerde sık sık arıza yapmaya başlayan ve bakımsızlıktan dökülen İETT otobüsleri İstanbulluları adeta canından bezdirdi. Son olarak "Kozyatağı - Bostancı" istikameti ile Bağcılar 100 Yıl'da İETT otobüsleri arıza yaparak yolda kaldı.

Rezalete tepki gösterip söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan bir vatandaş, "İstanbul'da bu sabah da alışıldık görüntüler" diyerek tepkisini dile getirdi.

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